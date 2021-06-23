Туроператоры спрогнозировали цены на отдых в Абхазии с июля по бархатный сезон

Спрос на туры в Абхазию по сравнению с сезоном 2019 года, когда еще не было пандемии COVID-19, вырос от 30 до 70%.

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Российские туроператоры рассказали о бронировании отдыха в Абхазии на июль-август и бархатный сезон, эксперты также уточнили, стоит ли ждать снижения цен на бронирование в республике на фоне возвращения Турции и других выездных направлений. Мнение специалистов собрала Ассоциация туроператоров России.

Руководитель абхазского направления Национального туроператора АЛЕАН Сергей Косилов отметил, что Абхазия занимает четвертое место в рейтинге продаж после внутренних направлений: курорты Кубани, Крыма и Кавказских Минеральных Вод. На это направление приходится 7,3% всех заявок в летний период.

При этом самые популярные абхазские курорты у российских туристов - Гагра, Пицунда и Сухум.

По мнению экспертов, загрузка популярных абхазских отелей и пансионатов в июле и первой половине августа достигает почти 90-100% уровня, как в бюджетном, так и в более высоком ценовом сегменте.

Из-за этого спрос на абхазское направление сохраняется и смещается в том числе на вторую половину августа, сентябрь и октябрь. Как пояснил Сергей Косилов, большинство объектов в Абхазии планирует работать до 1 ноября, однако отельеры могут скорректировать этот график с учетом своей загрузки и открытием других направлений.

По данным пресс-службы туроператора "Интурист", многие популярные объекты Абхазии уже прислали stop sale до 10 октября включительно.

"Вестник АТОР" пишет, что на фоне закрытых границ проживание в Абхазии в сезоне-2021 по сравнению с 2019 годом подорожало от 10 до 30% в зависимости от отеля. Тем не менее отдых в Абхазии остается бюджетным в среднем на 15-20% по сравнению с Сочи.

Сергей Косилов из АЛЕАН пояснил, что в эконом и среднем ценовом сегменте проживание на абхазских курортах будет на 25% дешевле в сравнении с главным кубанским курортом. При этом отдохнуть в Абхазии в премиальном сегменте будет в разы дешевле, чем в Сочи.

"Стоимость проживания в самых дорогих отелях Абхазии не превышает 200 000 рублей на неделю", – сообщил Косилов.

Эксперты туррынка также высказались о том, как возвращение Турции на рынок повлияет на ценообразование в абхазских отелей.

"Загрузка объектов Абхазии в 1,5 раза выше, чем в июле 2019 года. Продажи на август пока идут вровень с августом 2019 года. В текущих условиях на июль никто цены двигать не будет. Что касается августа, возможно, какие-то СПО появятся после 15-20 июля. Впереди полтора месяца продаж, ситуация будет корректироваться", – отметил генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.