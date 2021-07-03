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Гостиничный комплекс в восточной Абхазии "Тамыш Village" официально открыт

© Foto / facebook / Управление по туризму ТПП РА / PH.S.K
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
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"Тамыш Village" - это коттеджный комплекс, расположенный на берегу моря, строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус".

СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Круглогодичный гостинично-оздоровительный комплекс в селе Тамыш Очамчырского района "Тамыш Village" официально открыли в субботу 3 июля. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в церемонии открытия, сообщает пресс-служба главы государства.

В своей приветственной речи Бжания подчеркнул, что это событие имеет большое значение для Абхазии.

"Это не просто открытие туристического объекта, это, без преувеличения, символ возрождения Тамыша и всей восточной Абхазии",- сказал он.

Президент отметил, что руководство Абхазии придает особое значение вопросам создания рабочих мест и привлечения инвестиций в экономику Абхазии.

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© Foto / facebook / Управление по туризму ТПП РА / PH.S.K
Кемпинг "ТАМЫШ Village"

"Мы создадим комфортные условия для привлечения инвестиций в нашу экономику. В Абхазии инвестор будет чувствовать себя в безопасности, органы государственного управления будут оказывать ему всю необходимую помощь и поддержку для успешной реализации планов. Объект в Тамыше - это яркий, успешный пример такого сотрудничества", - сказал президент.

Бжания заверил, что аналогичные проекты, которые будут способствовать экономическому развитию Абхазии, созданию рабочих мест для граждан страны, будут реализовываться и во всех районах республики.

Президент выразил благодарность руководству крупной туристической компании "Библио-Глобус" за реализацию проекта, и всех, кто участвовал в строительстве и обустройстве туристического объекта.

На церемонию открытия базы отдыха в Тамыш приехали спикер Народного Собрания Валерий Кварчия, вице-президент Бадра Гунба, руководитель администрации президента Алхас Квициниа, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, члены правительства, депутаты парламента, главы администраций городов и районов, гости, представители турбизнеса.

"Тамыш Village" - это современный коттеджный комплекс на 1000 мест, расположенный на берегу моря. Строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус".

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