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Недорогие и доступные: Новый Афон вошел в рейтинг городов для отдыха в июле

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Загрузка в объектах размещения туристов в Абхазии составляет около 100 процентов, бронь подтверждается на все лето.

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Новый Афон попал в рейтинг самых недорогих и доступных городов, куда можно поехать отдохнуть в июле, это следует из данных сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

В рейтинге лидирует Новый Афон и город "Золотого кольца России" Переславль-Залесский. Отельеры снизили цены в этих направлениях на 22-23% после возобновления авиасообщения с Турцией.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют жилье для отдыха в июле от 2 до 9 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 5,8 тысячи рублей в сутки в зависимости от типа бронируемого средства размещения.

Список составлен на основании данных бронирования жилья туристами на июль 2021 года.

Десять самых дешевых направлений отдыха на июль:

Санкт-Петербург 3298 рублей 5 ночей*
Щелкино 2993 рубля 9 ночей
Москва 3022 рубля 4 ночи
Сенной 2702 рубля 7 ночей
Кисловодск 1692 рубля 8 ночей
Новый Афон 1746 рублей 9 ночей
Воронеж 1880 рублей 4 ночи
Екатеринбург 2054 рубля 2 ночи
Саратов 1808 рублей 4 ночи
Переславль-Залесский – ₽ / 2 ночи 5812 рублей 2 ночи

* Средняя стоимость ночи на июль 2021 года / средняя продолжительность отдыха.

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