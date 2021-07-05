Недорогие и доступные: Новый Афон вошел в рейтинг городов для отдыха в июле

СУХУМ, 5 июл - Sputnik. Новый Афон попал в рейтинг самых недорогих и доступных городов, куда можно поехать отдохнуть в июле, это следует из данных сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.
В рейтинге лидирует Новый Афон и город "Золотого кольца России" Переславль-Залесский. Отельеры снизили цены в этих направлениях на 22-23% после возобновления авиасообщения с Турцией.
По статистике TVIL.RU, туристы бронируют жилье для отдыха в июле от 2 до 9 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 5,8 тысячи рублей в сутки в зависимости от типа бронируемого средства размещения.
Список составлен на основании данных бронирования жилья туристами на июль 2021 года.
Десять самых дешевых направлений отдыха на июль:
|Санкт-Петербург
|3298 рублей
|5 ночей*
|Щелкино
|2993 рубля
|9 ночей
|Москва
|3022 рубля
|4 ночи
|Сенной
|2702 рубля
|7 ночей
|Кисловодск
|1692 рубля
|8 ночей
|Новый Афон
|1746 рублей
|9 ночей
|Воронеж
|1880 рублей
|4 ночи
|Екатеринбург
|2054 рубля
|2 ночи
|Саратов
|1808 рублей
|4 ночи
|Переславль-Залесский – ₽ / 2 ночи
|5812 рублей
|2 ночи
* Средняя стоимость ночи на июль 2021 года / средняя продолжительность отдыха.
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