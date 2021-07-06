Назван самый популярный месяц для отдыха в Абхазии

Туристы, приезжающие в Абхазию, не обязаны предъявлять ни отрицательный ПЦР-тест, ни сертификат о вакцинации.

СУХУМ, 6 июл - Sputnik. Самый популярный месяц для отдыха в Абхазии - август, пишет туристический сервис бронирования TVIL.RU.

При этом процент отдыхающих с детьми в августе меньше, чем в июле: август - 22%, июль - 34%. Средняя стоимость ночи в июле выросла на 8%, на август - на 30%, по сравнению с июнем.

Туристы бронируют отдых в Абхазии в июле за 2416 рублей, в августе – за 2784 рубля в сутки. Увеличилась и средняя продолжительность отдыха – с 9 до 10 ночей, по сравнению с июнем.

По статистике сервиса, туристический поток в Абхазию с введением новых ограничений в Краснодарском крае не увеличился. На 48 процентов больше туристов предпочитает отдыхать в июне, чем в июле.

Самый популярный район Абхазии на июль и август – Гагрский район. Почти 54% туристов выбирают Гагру и близлежащие курортные поселки для отдыха.

Данные предоставлены на основании бронирований жилья для отдыха туристами на июль и август относительно июня 2021 года.