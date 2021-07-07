Курорты Абхазии остаются популярными для отдыха россиян после открытия Турции

Туристический сервис TVIL.RU определил, где россияне предпочитают отдыхать после открытия турецких курортов на основании данных бронирований жилья для отдыха с 22 июня по 31 августа 2021 года.

СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Курорты Абхазии входят в число популярных направлений для отдыха у россиян и после открытия Турции, сообщает сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

Россия 22 июня возобновила полномасштабное авиасообщение с Турцией после трехмесячного перерыва в связи с эпидситуацией в стране.

По данным сервиса, Гагра, Пицунда и Алахадзы вошли в список популярных направлений после открытия турецких курортов. При этом отмечается, что Абхазия – самое дешевое направление в сравнении с курортами юга России. В стране души туристы бронируют, в среднем, летний отдых за 2,1 тысячи рублей в сутки, охотнее арендуют квартиры (17%).

На втором месте по дешевизне – курорты Краснодарского края: средняя стоимость ночи составляет 2,6 тысячи рублей. Дороже всего после 22 июня отдохнуть в Крыму – 3,4 тысячи рублей в сутки.

Список десяти популярных направлений отдыха на юге России после открытия Турции выглядит так:

Феодосия – 2871 ₽ / 6 ночей *

Евпатория – 3128 ₽ / 6 ночей

Алушта – 3225 ₽ / 7 ночей

Севастополь – 3148 ₽ / 4 ночи

Сочи – 2532 ₽ / 8 ночей

Анапа - 2312 ₽ / 7 ночей

Геленджик – 2731 ₽ / 7 ночей

Гагра – 2644 ₽ / 8 ночей

Пицунда – 3133 ₽ / 6 ночей

Алахадзы – 2524 ₽ / 7 ночей

*Средняя стоимость ночи в отелях / средняя продолжительность отдыха

Чаще всего на российские черноморские курорты приезжают отдыхать семьи с детьми: в Крым – 35%, в Краснодарский края – 39%. В Абхазии же предпочитают проводить летние отпуска пары без детей – 33% (31% семей).

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