Инжир у родника: чем живет село Алахадзы и как встречает гостей

Корреспонденты Sputnik Абхазия побывали в селе Алахадзы Гагрского района и узнали о его истории, о том, как в селе проходит курортный сезон, почему туда переезжают навсегда, какие проблемы испытывают местные жители, как зарабатывают на жизнь и встречают гостей.

Село Алахадзы, название которого переводится с абхазского языка как инжир у родника, расположено между Гагрой и Пицундой на берегу моря и пользуется большой популярностью среди туристов и безграничной любовью местных жителей. По долгу службы я побывал во многих селах страны, но этот живописный уголок западной части Абхазии в моем представлении единственный в своем роде. Неповторимым его делает не только географическое расположение, но также симбиоз пейзажей, присущих одновременно тропикам, субтропикам, прибрежным и лесным зонам, среди которых удачно вписалась архитектура советских времен и более раннего периода.

Бадри Есиава, Sputnik

Привет, белка

Три года назад село Алахадзы стало домом для Заслуженного композитора Абхазии Анатолия Абгаджава, который переехал туда вместе с супругой из Гагры. Место, где они начнут новую жизнь, долго искать не пришлось, и определиться им с выбором помогла белка.

"Я сюда попал случайно. Знакомого подвозил и увидел объявление о продаже. Не успел зайти сюда во двор, как на меня запрыгнула белка и села мне на плечо. Я очень удивился этому и понял, что это хороший знак", - поделился деталями необычной встречи композитор и добавил, что белки частые гости в его владениях.

Участок, который приобрела чета Абгаджава, находится в Цитрусовом совхозе у аллеи из высоких кипарисов. Дом был в ветхом состоянии, и его пришлось капитально ремонтировать. Своего сада или огорода у них нет, но они умудрились разбить небольшую оранжерею во дворе, где теперь произрастают десятки видов цветов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Небольшая оранжерея во дворе Анатолия Абгаджава

По рассказу Абгаджава, соседи его приняли тепло и со многими он сдружился. Помогают друг другу в хорошем и плохом, как этого требует абхазский уклад жизни.

После переезда наш собеседник творить не перестал. Напротив, в какой-то степени новая обитель вдохновила его еще больше. За пару лет он написал около двадцати композиций, в том числе, "гимн" Алахадзы, но об этом немного позже.

Студия, где Абгаджава пишет музыку и слова к ним, совмещена с кухней, но теснота ему не мешает. В углу стоит синтезатор и разная аппаратура. На стене висят грамоты, дипломы, фотографии и серебряный кинжал, подаренный ему на юбилей за песню "Гудаутцы молодцы", которую часто крутят на свадьбах и в летних кафешках.

© Sputnik / Томас Тхайцук Заслуженный композитор Абхазии Анатолия Абгаджава

Композитор не скрывает, что прибыльные времена абхазского "шоу-бизнеса" прошли, и сегодня он живет в основном на пенсию в размере десяти тысяч рублей. Супруга его тоже на пенсии и не работает. За звание Заслуженного композитора Абхазии предусмотрена надбавка к пенсии в одну тысячу рублей. Заказы поступают редко, а просьбы написать песню за "спасибо" часто.

Служба и отдых на курорте

После службы в армии Виталий Назадзе устроился работать в милицию. В 1974 году его назначили участковым в Цитрусовом совхозе. Жил он тогда в селе Отхара Гудаутского района. На новом месте ему государство выделило квартиру. Так он там и остался.

Офицер в отставке с ностальгией вспоминает свою молодость, которая прошла на курорте. Тогда, говорит он, милицию уважали и люди были более законопослушные. Назадзе также вспомнил неприятные события, произошедшие накануне нашей встречи, когда в одном из кафе пансионата "Самшитовая роща" в результате ссоры местный житель открыл стрельбу по туристам.

"В те времена не могло быть такого, чтобы с оружием свободно ходили по улицам. За это сажали в тюрьму. Помню, был один подобный инцидент, когда за ношение оружия арестовали довольно авторитетного в обществе человека. Ему дали три года", - рассказал он.

Женился Назадзе уже в зрелом возрасте. Ему было 38 лет, когда он познакомился с будущей супругой Саидой, которая работала в сельской школе. Сегодня у них уже взрослые сын и дочь, которые помогают родителям вести семейный бизнес в гостиничной сфере и общественного питания.

Курортный сезон в этом году начался хорошо, говорит пенсионер. По его наблюдениям, такого наплыва туристов он не припомнит с 2009 года, когда в Абхазии установили рекорд по количеству гостей за весь послевоенный период к тому моменту – около 800 тысяч человек. При этом он не отрицает, что в нынешнем сезоне пришлось поднять цены за проживание в отеле и на это у него есть веское объяснения.

Туристы на пляже в Алахадзы © Sputnik / Томас Тхайцук

Туристы на пляже в Алахадзы © Sputnik / Томас Тхайцук

Туристы на пляже в Алахадзы © Sputnik / Томас Тхайцук

Туристы на пляже в Алахадзы © Sputnik / Томас Тхайцук

Туристы на пляже в Алахадзы © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 5 © Sputnik / Томас Тхайцук Туристы на пляже в Алахадзы

"В прошлом году мы заселяли по 1500 рублей с человека, но в этом году вынуждены брать по 2500 рублей. Дело в том, что цены на все выросли. Могу сказать на примере своего кафе, куда годом раньше я покупал пять литров подсолнечного масла за 280 рублей. Сегодня оно стоит 717 рублей. Картошку нам привозили по 25-27 рублей, сейчас меньше 50 рублей за килограмм нет. Болгарский перец стоит 180 рублей, баклажан – 220 рублей, помидоры берем по 130 рублей", - сетует он.

Предприниматель подумывает поднять цены и в столовой тоже, но пока не решился пойти на это. Он опасается, что из-за этого посетителей будет меньше.

Виталий Назадзе точно знает, почему туристы выбирают Алахадзы, в частности, Цитрусовый совхоз местом для отдыха. Там не могут удивить гостей фешенебельными отелями с пятью звездами, "мишленовскими" ресторанами или же элитными ночными клубами. Это место выбирают для отдыха душой и телом, для того, чтобы насладиться чистым морем и воздухом, живописной природой и для знакомства с абхазской культурой, традициями, гостеприимством.

Супруги Виталий и Юлия из Донецка изначально планировали провести отпуск в одной из гостиниц Нового Афона, но свободных номеров там не оказалось. Решили поехать в Алахадзы и ничуть не пожалели об этом.

"Были в Новом Афоне на экскурсии, в Пицунде, Сухуме и Гагре, но здесь, вдали от суеты и городов, лучше. Провели здесь десять дней и очень довольны. Правда, остался небольшой осадок от встречи с людьми, которые предлагают сфотографироваться с животными. Мы ведь приехали сюда подлечить нервы, а не нервничать", - поделился Виталий и добавил, что в следующем году они снова вернутся в Алахадзы.

Павел и Александра приехали в Абхазию из Липецкой области вместе с двумя детьми и друзьями. С республикой они уже были знакомы, но в Алахадзы впервые. Больше всего их восхитила местная природа.

"Мы были в вашей стране семь лет назад и тут многое с тех пор изменилось. Быстро отстроились и это радует. Честно говоря, многие почему-то отговаривали от поездки, но они определенно наговаривают", - рассказал Павел.

Его жена Александра добавила, что отдыхают они в деревянном коттедже и сервисом довольны. Детям тоже пришлось по душе такое раздолье.

Расцвет села и приятная встреча

Как мы уже упомянули, Алахадзы переводится с абхазского языка, как инжир у родника, и название это оно получило неспроста. Дело в том, что в давние времена Алахадзы был религиозным центром Западной Абхазии, и проживавшие там племена совершали жертвоприношения Богу у инжирового дерева, считавшегося священным. Просили Всевышнего благословения, хорошего урожая, благоприятной погоды, исцеления от недугов.

Период расцвета села напрямую связан с именем русского купца Николая Игумнова, которого сослал туда царь Николай II в начале ХХ века. Мы уже подробно описывали эти события в одном из репортажей, но будет нелишним вкратце напомнить о них.

Потомственный купец Николай Игумнов был одним из богатейших людей в царской России и входил в первую гильдию. Владел текстильным предприятием в Ярославле и золотыми приисками в Сибири. Однажды он решил провести неслыханный по роскоши бал для московской элиты в своем новом особняке на Большой Якиманке и рассыпал по полу золотые монеты с изображением царя. Гости, естественно, весь вечер плясали на лике самодержца, о чем ему донесли.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дом купца Игумнова в селе Алахадзы

Из шикарного особняка Игумнова прямиком отправили в абхазское село Алахадзы, но олигарх не опустил руки, а лишь поставил перед собой новые цели. За несколько десятилетий он осушил болотистые земли, посадил сотни корней эвкалиптов, кипарисов, мандаринов, разбил плантации табака, построил теплицы, в селе заработал консервный завод, предприятие "Абхазский бамбук" и там стали разводить крупный рогатый скот, доставленный из Ярославля.

Наемные работники проживали в построенных специально для них двухэтажных домах со всеми удобствами, что в ту пору было большой редкостью. Эти здания сохранились и в наши дни. Год назад рядом с ними построили гостевой дом, хозяин которого Шамиль Тхайцухов оказался однофамильцем нашего фотокорреспондента Томаса Тхайцук.

Встреча была неожиданной и приятной. Шамиль признался, что слышал о Томасе, видел его снимки в социальных сетях и давно хотел познакомиться, но пути не пересекались.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фотокорреспондента Sputnik Абхазия Томаса Тхайцук и его однофамилец Шамиль Тхайцухов

Шамиль сын известного в республике и далеко за ее пределами этнолога Михаила Тхайцухова. Он ушел из жизни в октябре 2020 года. До Отечественной войны народа Абхазии они жили в Сухуме, потом переехали в Черкесск, но тоска по Абхазии не прошла. Стали присматривать землю под строительство в курортной зоне страны и выбрали местечко в центре Цитрусового совхоза неподалеку от моря.

Шамиль живет в Алахадзы и занимается семейным бизнесом. Его супруга и трое детей пока находятся в Черкесске, так как младшему ребенку нужно ходить в садик, а местный детсад нуждается в ремонте. Жене тоже сложно пока оставить работу и навсегда переехать в Абхазию.

Посреди знакомства Шамиль сказал, что ненадолго отъедет и попросил его дождаться. Спустя несколько минут он вернулся к нам с подарками для Томаса в виде книг, написанных его отцом. Среди них такие труды, как "Абазины многонациональной России", "Атлас расселения древних народов на Северо-Западном Кавказе", "Абазины Турции", "Атлас расселения турецких абазин".

Бизнес на вынос

В Алахадзы проживает около 2500 человек. Если жизнь в Цитрусовом совхозе более спокойная и размеренная, то в другой части села – в той, что поближе к Республиканской трассе, оживленнее. Там же расположена местная администрация и две школы – армянская и русская, стадион, также есть несколько аптек и продуктовые магазины. Главная улица имени Ленина заасфальтирована.

Сельский пляж был полон туристами. У входа в него красуется стела "Я люблю Алахадзы". Вдоль берега возвышается многоэтажный гостиничный комплекс, на фоне которого частные отели выглядят не столь серьезно, но и они не пустуют. Есть свой автокемпинг и "рыночек" - так и написано у входа в здание, пустовавшее на тот момент. Судя по всему, местные жители могут попробовать реализовать свой товар там тоже.

© Sputnik / Томас Тхайцук Туристы в селе Алахадзы

Почти в каждом доме сдают комнаты отдыхающим, а бизнес открывают прямо у своих ворот. Просто рано утром надо вынести товар и аккуратно разложить на деревянных прилавках.

По пути к морю можно купить фрукты, домашние соки и компоты, пляжные принадлежности, сувениры и даже шашлыки. Пройти мимо небольшой будки Грача Лобяна и не почувствовать манящий запах жаренного на шампурах мяса, курятины, картошки и овощей, наверное, можно лишь в период активной фазы коронавируса, когда напрочь отбивает обоняние. Предприниматель знает, как "зацепить" клиентов и жар от мангала вкупе с беспощадным солнцем ему в этом не помеха.

© Sputnik / Томас Тхайцук Житель села Алахадзы

Курятину и свинину Лобян закупает в одной из местных оптовых компаний. Сам маринует и жарит. По его словам, в прошлом сезоне килограмм свинины стоил 800 рублей, а в этом – 1000 рублей. Сто грамм готовой продукции продают за сто рублей.

"Покупают в основном вечером, когда туристы возвращаются с моря. Мы кладем шашлыки в пластиковые контейнеры, и они берут их с собой в номер. Этим делом я занимаюсь уже около 20 лет. Живу в Гагре, но каждый день приезжаю сюда на работу уже четвертый год. Отдыхающих здесь летом много, а конкуренции меньше", - поделился он.

Напротив той шашлычной в тени большого инжирового дерева, с грустью вглядываясь в лица прохожих, сидела женщина преклонных лет. Пенсионерку зовут Асмик Силоян и она тоже, как почти все ее соседи, пытается немного заработать в летний сезон, продавая закрутки, кизил, аджинджух, мандариновый сок, вино и чачу. В тот день туристы сняли у нее жилье на пять суток, и Силоян была этому очень рада.

"Я на седьмом небе от счастья. На пять дней приехали три человека. Наверное, дадут пять тысяч рублей. В этом году я не смогла продать свои мимозу, хурму, фейхоа. Тяжело мне. Пенсия маленькая, а лекарства дорогие", - с дрожью в голосе рассказала она и попросила написать ей на листке имя нового министра здравоохранения. Силоян хочет попасть к нему на прием.

Никуда не уеду

Предки коренной жительницы Алахадзы Кнарик Папазян были одними из первых, кто обосновался в том месте в период гонения армян Османской империей. Они занимались сельским хозяйством, выращивали табак, чернослив. В советское время ее отец Хачик получил образование и преподавал словесность в сельской школе. Мама тоже была педагогом. Кнарик пошла по стопам родителей и стала географом. Тоже преподавала в одной из школ Алахадзы.

Сейчас Папазян на пенсии и все свое время посвящает домашним делам, занимается репетиторством. Летом сдает комнаты туристам, к ней даже приезжают экскурсионные группы, чтобы они прогулялись по ее саду. В такие дни Кнарик становится гидом. Несведущему в ботаническом разнообразии Алахадзы будет сложно справиться с этой задачей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кнарик Папазян

"Все начинается с застолья. Угощаю их своим белым вином, фруктами из собственного сада, овощами из огорода. Потом гуляем по саду. Как-то раз мне позвонили из фирмы и сказали, что группа не набралась, но ко мне хочет приехать девушка, которая мечтает своими руками сорвать мандарин. Конечно же, я ее приняла. Она была такая счастливая, когда сорвала плод и попробовала его", - поделилась Папазян.

Популярность Алахадзы среди туристов, по мнению Папазян, связана с тем, что село расположено на равнинной территории, автономным водоснабжением – почти в каждом дворе есть колодцы, близостью к морю, галечно-песчаным пляжем

Все близкие родственники Папязян покинули Абхазию. Сестры живут в Голландии и Армении, сыновья в Адлере, но они часто приезжают домой помочь матери с хозяйством. Сама Кнарик уезжать не собирается.

"Я не хочу отсюда уезжать, хоть и есть такая возможность. Здесь мои корни, мой дом. Как можно уехать, когда здесь мое родное? Дети мне помогают, но я пока полна сил и многое могу сама – я кошу траву, рублю дрова, сажаю и поливаю огород – только не тохаю. С этим мне помогают соседи, они очень хорошие у меня и мы не просто находимся рядом, а живем жизнью друг друга, и гости этому удивляются", - рассказала Кнарик.

То, как медленно, но планомерно преображается село, воодушевляет Кнарик. По ее словам, в последние годы стали видны некая активность и попытки исправления старых ошибок, но есть одна проблема, которая волнует на селе всех без исключения – это полигон бытовых отходов, который расположен на окраине Алахадзы. Этот вопрос, подчеркнула она, в свое время пытался решить ее отец, но безрезультатно.

"Мой отец был местным депутатом и общественным человеком. В советское время он не раз писал в Москву об этой проблеме. Оттуда обращение отправляли в Грузию и обратно в Абхазию. Так это с мертвой точки не сдвинулось. Я просыпаюсь очень рано, и вы не представляете, какая здесь стоит вонь, когда ветра дуют в нашу сторону. Не понимаю, как люди, которые живут на свалке, могут это выносить", - сетует она.

На вопрос гостей о том, что это за туман и почему он так неприятно пахнет, Кнарик приходится привирать, чтобы не очернить имидж родного села. Она говорит, что кто-то из соседей сжигает листву.

Жители села в основном трудятся на земле и в курортной сфере. По рассказу 23-летнего депутата местного Собрания Гудисы Назадзе, для молодежи рабочих мест не так много и некоторые ищут источники заработок в Гагре или Гудауте. Также он видит проблему в низкой собираемости по тарифам за коммунальные услуги и электроэнергию.

"Когда некоторых спрашиваешь, почему они не платят за это, они отвечают, что прошли войну и не должны платить. Пока люди не будут оплачивать тарифы вовремя, ничего развиваться не будет. Нередко нам приходится отдавать свои личные деньги, чтобы провести ту или иную работу на селе", - отметил он и выразил надежду на то, что в обозримом будущем все изменится в лучшую сторону.

Его отец Виталий Назадзе пожаловался на то, что в Алахадзы нет своих очистных сооружений. Канализационные стоки выливаются в реку Бзыбь. Он понимает, что на это нужны большие деньги, но есть проблемы, которые не требуют таких масштабных вложений. В их числе освещение села и уборка территории. Пенсионер предлагает обязать людей, принимающих туристов, выделять по сто рублей в месяц в местный бюджет и направить средства на эти нужды.

Жители Алахадзы, с которыми нам удалось пообщаться, хотели бы видеть туристов не только на пляже и кафешках, но также у местных достопримечательностей. Они уверены, если их привести в порядок и включить эти маршруты в экскурсионную программу, то они будут пользоваться спросом. В пример приводят православный храм X века и наследие купца Николая Игумнова.

Этого пока не случилось, но Алахадзы по-прежнему остается, если так можно выразиться, привлекательным курортным селом, да еще и со своим "гимном":

© Sputnik / Томас Тхайцук Парк и фонтан в селе Алахадзы

"Тень от кипарисовых аллей дают прохладу в самый жаркий день,

И пеной, как шампанское прибой, нас манит ласковой волной

На пицундском побережье цитрусовый рай.

Сосен строй и кипарисов, что пожелаешь выбирай.

На пицундском побережье цитрусовый рай.

Сосен строй и кипарисов, что хочешь выбирай", - из композиции Анатолия Абгаджава "Цитрусовый рай".