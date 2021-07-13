Хишба: турсезон в Абхазии побил 30-летний рекорд

В мае 2021 года Абхазию посетило на 30 тысяч человек больше, чем за аналогичный период 2019 года.

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Туристический сезон в Абхазии побил рекорд посещаемости за последние 30 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на министра туризма республики Теймураза Хишба.

"Этот сезон у нас самый рекордный за последние 30 лет", - сказал министр.

Хишба уточнил, что в Гагре, Пицунде и Новом Афоне стопроцентная заполняемость. При этом, по его словам, везде соблюдаются эпидемиологические предписания, постоянно проводятся инспекции.

С 1 августа 2020 года, после открытия российско-абхазской границы, до начала ноября 2020 года, республику посетило более 600 тысяч туристов. За весь 2019 год их было около 1,1 миллиона.

В начале сезона 2021 года Минтуризма прогнозировало до 1,5 миллиона туристов.



