Хишба: турсезон в Абхазии побил 30-летний рекорд

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Туристический сезон в Абхазии побил рекорд посещаемости за последние 30 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на министра туризма республики Теймураза Хишба.
"Этот сезон у нас самый рекордный за последние 30 лет", - сказал министр.
Хишба уточнил, что в Гагре, Пицунде и Новом Афоне стопроцентная заполняемость. При этом, по его словам, везде соблюдаются эпидемиологические предписания, постоянно проводятся инспекции.
С 1 августа 2020 года, после открытия российско-абхазской границы, до начала ноября 2020 года, республику посетило более 600 тысяч туристов. За весь 2019 год их было около 1,1 миллиона.
В начале сезона 2021 года Минтуризма прогнозировало до 1,5 миллиона туристов.