Новый Афон вошел в десятку популярных курортов для отдыха в женской компании

СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Новый Афон вошел в список самых популярных курортов для отдыха в чисто женской компании. Где отдыхают женщины в июле без мужчин и детей, определил сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.
По статистике сервиса, женщины бронируют жилье в июле от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 950 рублей до 5,5 тысячи рублей в сутки. Чаще всего бронируют отели и гостевые дома — 86%, реже — квартиры (9%) и коттеджи (3%).
Список десяти популярных направлений для женщин в июле составлен на основании данных бронирования жилья для отдыха и выглядит таким образом:
- Ялта — 3171 ₽ / 7 ночей *
- Сочи — 2057 ₽ / 9 ночей
- Санкт-Петербург — 2522 ₽ / 4,5 ночи
- Кисловодск — 1456 ₽ / 8 ночей
- Москва — 1350 ₽ / 4 ночи
- Ростов-на-Дону — 2843 ₽ / 1 ночь
- Воронеж — 1591 ₽ / 3 ночи
- Соль-Илецк — 950 ₽ / 6 ночей
- Петрозаводск — 5460 ₽ / 7 ночей
- Новый Афон — 1497 ₽ / 10 ночей
*Средняя стоимость ночи в отелях / средняя продолжительность отдыха
Отмечается, что дешевле всего отдых обойдется женщинам в Соль-Илецке, дороже — в Петрозаводске.
Ранее Новый Афон входил в рейтинг доступных направлений для отдыха.
Статистика говорит о том, что женщинам в Абхазии нравится. Так, абхазский курорт Гагра был одним из самых популярных среди россиянок в новогодние праздники. Едут по разным причинам, это уход за собой и оздоровление, момкейшн, знакомства, спорт, экскурсии и "побег" от мужчины.
Читайте также:
- Новый Афон попал в десятку городов, где можно недорого отдохнуть в июле
- Сказочное подземелье: пещера в Новом Афоне