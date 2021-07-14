Новый Афон вошел в десятку популярных курортов для отдыха в женской компании

Российские женщины выбираются на отдых вдвоем или в компании, в Абхазию традиционно едут за морем, природными красотами, достопримечательностями, вином и мандаринами.

СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Новый Афон вошел в список самых популярных курортов для отдыха в чисто женской компании. Где отдыхают женщины в июле без мужчин и детей, определил сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

По статистике сервиса, женщины бронируют жилье в июле от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 950 рублей до 5,5 тысячи рублей в сутки. Чаще всего бронируют отели и гостевые дома — 86%, реже — квартиры (9%) и коттеджи (3%).

Список десяти популярных направлений для женщин в июле составлен на основании данных бронирования жилья для отдыха и выглядит таким образом:

Ялта — 3171 ₽ / 7 ночей *

Сочи — 2057 ₽ / 9 ночей

Санкт-Петербург — 2522 ₽ / 4,5 ночи

Кисловодск — 1456 ₽ / 8 ночей

Москва — 1350 ₽ / 4 ночи

Ростов-на-Дону — 2843 ₽ / 1 ночь

Воронеж — 1591 ₽ / 3 ночи

Соль-Илецк — 950 ₽ / 6 ночей

Петрозаводск — 5460 ₽ / 7 ночей

Новый Афон — 1497 ₽ / 10 ночей

*Средняя стоимость ночи в отелях / средняя продолжительность отдыха

Отмечается, что дешевле всего отдых обойдется женщинам в Соль-Илецке, дороже — в Петрозаводске.

Ранее Новый Афон входил в рейтинг доступных направлений для отдыха.

Статистика говорит о том, что женщинам в Абхазии нравится. Так, абхазский курорт Гагра был одним из самых популярных среди россиянок в новогодние праздники. Едут по разным причинам, это уход за собой и оздоровление, момкейшн, знакомства, спорт, экскурсии и "побег" от мужчины.

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