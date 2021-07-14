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Новый Афон вошел в десятку популярных курортов для отдыха в женской компании

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210714/1032835246/Novyy-Afon-voshel-v-desyatku-populyarnykh-kurortov-dlya-otdykha-v-zhenskoy-kompanii.html

Российские женщины выбираются на отдых вдвоем или в компании, в Абхазию традиционно едут за морем, природными красотами, достопримечательностями, вином и мандаринами.

СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Новый Афон вошел в список самых популярных курортов для отдыха в чисто женской компании. Где отдыхают женщины в июле без мужчин и детей, определил сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

По статистике сервиса, женщины бронируют жилье в июле от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 950 рублей до 5,5 тысячи рублей в сутки. Чаще всего бронируют отели и гостевые дома — 86%, реже — квартиры (9%) и коттеджи (3%).

Список десяти популярных направлений для женщин в июле составлен на основании данных бронирования жилья для отдыха и выглядит таким образом:

  • Ялта — 3171 ₽ / 7 ночей *
  • Сочи — 2057 ₽ / 9 ночей
  • Санкт-Петербург — 2522 ₽ / 4,5 ночи
  • Кисловодск — 1456 ₽ / 8 ночей
  • Москва — 1350 ₽ / 4 ночи
  • Ростов-на-Дону — 2843 ₽ / 1 ночь
  • Воронеж — 1591 ₽ / 3 ночи
  • Соль-Илецк — 950 ₽ / 6 ночей
  • Петрозаводск — 5460 ₽ / 7 ночей
  • Новый Афон — 1497 ₽ / 10 ночей

*Средняя стоимость ночи в отелях / средняя продолжительность отдыха

Отмечается, что дешевле всего отдых обойдется женщинам в Соль-Илецке, дороже — в Петрозаводске. 

Ранее Новый Афон входил в рейтинг доступных направлений для отдыха.

Статистика говорит о том, что женщинам в Абхазии нравится. Так, абхазский курорт Гагра был одним из самых популярных среди россиянок в новогодние праздники. Едут по разным причинам, это уход за собой и оздоровление, момкейшн, знакомства, спорт, экскурсии и "побег" от мужчины.

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