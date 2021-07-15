Гарик Сукачев и Александр Скляр представили кавер песни "О, море в Гаграх"

Обновленный трек, воспевающий знаменитый абхазский курорт, взяли РЖД, и она уже играет на вокзалах и в поездах южного направления.

СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Музыканты Гарик Сукачев и Александр Ф. Скляр представили свою версию песни "О, море в Гаграх", сообщила Sputnik представитель артистов Виктория Новосельская.

Композиция записана в студии Сукачева. Трек стал вторым синглом из нового альбома "Боцман и Бродяга. Часть 2", который выйдет в сентябре 2021 года.

Песня "О, море в Гаграх", созданная как звуковое письмо, появилась в 60-х годах, и сразу стала популярной. Меломаны находили ее на самиздатовских пластинках, так называемых "записях на костях". Песню можно было услышать из радиоточек в поездах, которые следовали к побережью Черного моря. Многие жители и гости СССР именно в пути и познакомились с композицией, которая затем ассоциировалась в их памяти с отдыхом на курортах юга, красотой природы, у многих еще и с детством или юностью.

Одними из таких слушателей были и сами будущие музыканты Гарик Сукачев и Александр Ф. Скляр, летом 2021 года они решили дать вторую жизнь песне и подарить современным слушателям возможность окунуться в ту атмосферу.

В кавере легко угадывается творческий почерк артистов и качественная студийная работа. Послушать композицию можно здесь>>

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Обновленную песню "О, море в Гаграх" уже можно услышать на перронах перед отправлением и по прибытии поездов РЖД южного направления, а также в вагонах - как пожелание добра и отличного отдыха всем путешествующим.







