20:32 15 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.22
  • EUR87.83
Поиск

Гарик Сукачев и Александр Скляр представили кавер песни "О, море в Гаграх"

© Sputnik / Акоп Кущян
Отдых в Абхазии
Получить короткую ссылку
109 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/06/16/1032677672.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210715/1032845909/Garik-Sukachev-i-Aleksandr-Sklyar-predstavili-kaver-pesni-O-more-v-Gagrakh.html

Обновленный трек, воспевающий знаменитый абхазский курорт, взяли РЖД, и она уже играет на вокзалах и в поездах южного направления.

СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Музыканты Гарик Сукачев и Александр Ф. Скляр представили свою версию песни "О, море в Гаграх", сообщила Sputnik  представитель артистов Виктория Новосельская.

Композиция записана в студии Сукачева. Трек стал вторым синглом из нового альбома "Боцман и Бродяга. Часть 2", который выйдет в сентябре 2021 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Гагра попала в список популярных курортов для отдыха всей семьей в июле

Песня "О, море в Гаграх", созданная как звуковое письмо, появилась в 60-х годах, и сразу стала популярной. Меломаны находили ее на самиздатовских пластинках, так называемых "записях на костях". Песню можно было услышать из радиоточек в поездах, которые следовали к побережью Черного моря. Многие жители и гости СССР именно в пути и познакомились с композицией, которая затем ассоциировалась в их памяти с отдыхом на курортах юга, красотой природы, у многих еще и с детством или юностью.

Одними из таких слушателей были и сами будущие музыканты Гарик Сукачев и Александр Ф. Скляр, летом 2021 года они решили дать вторую жизнь песне и подарить современным слушателям возможность окунуться в ту атмосферу.

В кавере легко угадывается творческий почерк артистов и качественная студийная работа. Послушать композицию можно здесь>>

Обновленную песню "О, море в Гаграх" уже можно услышать на перронах перед отправлением и по прибытии поездов РЖД южного направления, а также в вагонах - как пожелание добра и отличного отдыха всем путешествующим.

 
 
 

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"За свободные выборы": протесты на Кубе
Вокзал над водой: станция "Псырцха" в Новом Афоне
Лучшая маскировка: как выбрать респиратор
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться