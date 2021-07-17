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Туроператоры рассказали, во сколько обойдется отдых в Абхазии в конце июля

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Аналитическая служба Ассоциации туроператоро России продолжает мониторинг цен на российских и зарубежных курортах.

СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Минимальные цены на Абхазию в конце июля по-прежнему выше, чем на южных российских курортах, но и они снижаются, пишет вестник АТОР.

Замеры цен на курортах проводятся раз в две недели. За основу взяты данные российской сети турагентств "1001 тур".

Отмечается, что в начале июля в Абхазию самый дешевый тур на десять ночей можно было купить за 43,1 тысячи рублей с перелетом на двоих, в конце июля цена снизилась до 39,3 тысяч рублей на двоих.

 

Пляжные турпакеты с вылетом в конце июля, как и ранее, популярны у семей с детьми. По "1001 тур" доля туристов с детьми, купивших тур с вылетами 25-31 июля, составляет примерно 60%.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Диапазон минимальных цен на пакетные туры длительностью 10 ночей в Сочи, Анапе и Крыму сейчас составляет 30,3 – 35,6 тысяч рублей на двоих. Туры на эти направления с вылетами в начале июля стоили немного дороже.

На даты вылетов 25-31 июля по минимальной цене пляжного тура на 10 ночей с включенным авиаперелетом лидируют курорты Большого Сочи – самый дешевый тур сюда в эти даты можно приобрести за 30,3 тысяч рублей на двоих.

Цены на Краснодарский край в начале июля могли бы быть существенно выше, но рост цен притормозили ужесточения введенных ранее ограничений властями этого региона.

 

 

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