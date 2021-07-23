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Директор Рицинского парка рассказал о посещаемости в июле

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210723/1032892230/Direktor-Ritsinskogo-parka-rasskazal-o-poseschaemosti-v-iyule.html

Рицинский национальный реликтовый парк за первое полугодие 2021-го побил рекорд посещаемости по аналогичным периодам со дня его открытия в 1996 году.

СУХУМ, 23 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Посещаемость Рицинского национального парка растет, с начала июля парк реализовал почти сто тысяч билетов для взрослых и более семи тысяч для детей на общую сумму в 35,4 миллиона рублей, рассказал Sputnik директор РНРП Адамур Багателия.  

По его словам с января 2021 года по 22 июля включительно парк по билетам посетили 328 тысяч взрослых людей и чуть больше 19 тысяч детей, что составило 116,9 миллиона рублей.

Так как курортный сезон в прошлом году начался в Абхазии лишь в августе в связи с антиковидными ограничениями на границе с Россией, Багателия привел данные за 2019 год.

По его словам, с января по 22 июля 2019 года парк продал около 150 тысяч "взрослых" билетов и примерно 18 тысяч "детских" на сумму 54,3 миллиона рублей. Таким образом, турпоток на Рицу в этом году возрос более чем вдвое.

Посещаемость Рицинского парка за первую половину 2021 года выше показателей аналогичных периодов со дня его открытия в 1996 году.

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