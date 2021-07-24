Гагра попала в топ популярных направлений для отдыха у моря в августе

СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Гагра попала в рейтинг самых популярных направлений для отдыха в августе у российских туристов, пишет сервис TVIL.RU.
По данным сервиса, туристы бронируют отдых у моря в августе от восьми до десяти ночей и тратят на проживание от двух до четырех тысяч рублей в сутки.
Отмечается, что самый дешевый отдых ждет туристов в Ейске, дороже – в Ялте.
Десять популярных курортов отдыха у моря в августе:
|Евпатория
|3 181 рубль
|10 ночей
|Ялта
|4 420 рублей
|9 ночей
|Феодосия
|3 019 рублей
|9 ночей
|Алушта
|3 421 рубль
|10 ночей
|Сочи
|2 796 рублей
|10 ночей
|Судак
|3 108 рублей
|9 ночей
|Гагра
|2 622 рубля
|10 ночей
|Анапа
|2 435 рублей
|10 ночей
|Геленджик
|2 884 рубля
|10 ночей
|Ейск
|2 247 рублей
|10 ночей