Гагра попала в топ популярных направлений для отдыха у моря в августе

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, куда можно поехать отдохнуть у моря в августе 2021 года.

СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Гагра попала в рейтинг самых популярных направлений для отдыха в августе у российских туристов, пишет сервис TVIL.RU.

По данным сервиса, туристы бронируют отдых у моря в августе от восьми до десяти ночей и тратят на проживание от двух до четырех тысяч рублей в сутки.

Отмечается, что самый дешевый отдых ждет туристов в Ейске, дороже – в Ялте.

Десять популярных курортов отдыха у моря в августе: