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Гагра попала в топ популярных направлений для отдыха у моря в августе

© Sputnik / Акоп Кущян
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, куда можно поехать отдохнуть у моря в августе 2021 года.

СУХУМ, 24 июл - Sputnik. Гагра попала в рейтинг самых популярных направлений для отдыха в августе у российских туристов, пишет сервис TVIL.RU.

По данным сервиса, туристы бронируют отдых у моря в августе от восьми до десяти ночей и тратят на проживание от двух до четырех тысяч рублей в сутки.

Отмечается, что самый дешевый отдых ждет туристов в Ейске, дороже – в Ялте.

Десять популярных курортов отдыха у моря в августе:

Евпатория  3 181 рубль  10 ночей 
Ялта  4 420 рублей  9 ночей
Феодосия  3 019 рублей 9 ночей
Алушта  3 421 рубль 10 ночей
Сочи  2 796 рублей 10 ночей
Судак  3 108 рублей 9 ночей
Гагра  2 622 рубля 10 ночей
Анапа  2 435 рублей 10 ночей
Геленджик 2 884 рубля 10 ночей
Ейск  2 247 рублей 10 ночей
Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами в августе 2021 года.

 

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