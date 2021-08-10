Абхазский курорт попал в топ-3 городов для экскурсионных поездок в сентябре

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Гагра попала в тройку самых популярных направлений, где можно не только отдохнуть у моря, но и съездить на экскурсии, пишет сервис TVIL.RU.
В топ вошли Ялта и Сочи. Туристы также в начале осени выбирают для экскурсионных поездок Санкт-Петербург, Кисловодск, Ростов-на-Дону, Лахденпохья, Калининград, Осташков, Казань.
По статистике сервиса, туристы бронируют отдых в сентябре от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 5,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Кисловодске, дороже — в Осташкове.
Десять популярных городов для экскурсионного отдыха в сентябре:
|Ялта
|3546 рублей
|9 ночей
|Сочи
|2256 рублей
|10 ночей
|Гагра
|1969,5 рублей
|10 ночей
|Санкт-Петербург
|2675 рублей
|7 ночей
|Кисловодск
|1666 рублей
|10 ночей
|Ростов-на-Дону
|2249 рублей
|1 ночь
|Лахденпохья
|5897 рублей
|7 ночей
|Калининград
|1739 рублей
|7 ночей
|Осташков
|5515 рублей
|6,5 ночи
|Казань
|1743 рубля
|5 ночей
Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами в сентябре 2021 года.
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