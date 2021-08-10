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Абхазский курорт попал в топ-3 городов для экскурсионных поездок в сентябре

© Sputnik / Акоп Кущян
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, какие города выбирают туристы для экскурсионных поездок в сентябре.

СУХУМ, 10 авг - Sputnik. Гагра попала в тройку самых популярных направлений, где можно не только отдохнуть у моря, но и съездить на экскурсии, пишет сервис TVIL.RU.

В топ вошли Ялта и Сочи. Туристы также в начале осени выбирают для экскурсионных поездок Санкт-Петербург, Кисловодск, Ростов-на-Дону, Лахденпохья, Калининград, Осташков, Казань.

По статистике сервиса, туристы бронируют отдых в сентябре от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,7 до 5,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Кисловодске, дороже — в Осташкове.

Десять популярных городов для экскурсионного отдыха в сентябре:

Ялта 3546 рублей 9 ночей
Сочи 2256 рублей 10 ночей
Гагра 1969,5 рублей 10 ночей
Санкт-Петербург 2675 рублей 7 ночей
Кисловодск 1666 рублей 10 ночей
Ростов-на-Дону 2249 рублей 1 ночь
Лахденпохья 5897 рублей 7 ночей
Калининград 1739 рублей 7 ночей
Осташков 5515 рублей 6,5 ночи
Казань  1743 рубля 5 ночей

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами в сентябре 2021 года.

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