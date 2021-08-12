Два абхазских города попали в топ направлений для отдыха женщин с детьми в сентябре

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, куда можно поехать отдохнуть женщинам с детьми в сентябре.

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Гагра и Новый Афон попали в список самых популярных направлений, где можно недорого отдохнуть женщинам с детьми в начале осени, сообщает сервис TVIL.RU.

По статистике, женщины с детьми бронируют отдых в сентябре от 5 до 16 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 3,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Гагре, дороже — в Оленевке.

Десять направлений отдыха женщинам с детьми в сентябре: