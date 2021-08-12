Два абхазских города попали в топ направлений для отдыха женщин с детьми в сентябре

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Гагра и Новый Афон попали в список самых популярных направлений, где можно недорого отдохнуть женщинам с детьми в начале осени, сообщает сервис TVIL.RU.
По статистике, женщины с детьми бронируют отдых в сентябре от 5 до 16 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 3,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Гагре, дороже — в Оленевке.
Десять направлений отдыха женщинам с детьми в сентябре:
|Евпатория
|2541 рубль
|13 ночей
|Сочи
|1997 рублей
|10 ночей
|Санкт-Петербург
|2929 рублей
|7 ночей
|Гагра
|1520 рублей
|10 ночей
|Казань
|2100 рублей
|6 ночей
|Нижний Новгород
|1767 рублей
|6 ночей
|Новый Афон
|1600 рублей
|14 ночей
|Джемете
|2750 рублей
|16 ночей
|Оленевка
|3429 рублей
|5 ночей
|Кучугуры
|1650 рублей
|8 ночей