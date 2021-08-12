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Приморский парк в Гагре.

Два абхазских города попали в топ направлений для отдыха женщин с детьми в сентябре

© Sputnik Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, куда можно поехать отдохнуть женщинам с детьми в сентябре.

СУХУМ, 12 авг - Sputnik. Гагра и Новый Афон попали в список самых популярных направлений, где можно недорого отдохнуть женщинам с детьми в начале осени, сообщает сервис TVIL.RU.

По статистике, женщины с детьми бронируют отдых в сентябре от 5 до 16 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 3,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Гагре, дороже — в Оленевке.

Десять направлений отдыха женщинам с детьми в сентябре:

 Евпатория 2541 рубль 13 ночей
Сочи 1997 рублей 10 ночей
Санкт-Петербург 2929 рублей 7 ночей
Гагра 1520 рублей 10 ночей
Казань 2100 рублей 6 ночей
Нижний Новгород 1767 рублей 6 ночей
Новый Афон 1600 рублей 14 ночей
Джемете 2750 рублей 16 ночей
Оленевка 3429 рублей 5 ночей
Кучугуры 1650 рублей 8 ночей
Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха женщинами с детьми в сентябре 2021 года.

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