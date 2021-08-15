Аналитики выяснили, сколько россиян открыли для себя Абхазию в пандемию

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел исследования о том, какие направления открыли для путешествий в пандемию россияне.

СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Абхазию для себя отметили 13% российских туристов, которые до пандемии не рассматривали республику для отдыха, об это говорят исследования сервиса OneTwoTrip, которые есть в распоряжении RT.

Чуть больше, 15%, открыли для себя Турцию. К поездкам в Танзанию, в частности на Занзибар, впервые стали присматриваться 12%, к Кубе — 9%, а ещё 6% рассказали, что путешествовали по Армении.

Направления внутри страны также пользовались популярностью в условиях пандемии коронавируса.

Так, 69% респондентов отметили, что для путешествий по стране выбирали новые направления.

Города Краснодарского края открыли для себя 11,8% опрошенных. С Крымом познакомились 10,6%, а с Калининградом и курортами Балтийского моря — 9,6%.

В Дагестане, чаще всего в Дербенте и Махачкале, побывали 8,7%, в Карелии — 5%, на Алтае — 4,6%, а в Санкт-Петербурге и окрестностях — 4,3% туристов.

Татарстан и столицу республики впервые посетили 3% опрошенных, Нижний Новгород и область — 2,5%, а Ставропольский край, особенно курорты Кавказских Минеральных Вод, — 2,1%.

Всего в опросе сервиса приняли участие 3,5 тысячи человек.