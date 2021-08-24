Абхазский курорт попал в рейтинг популярных для отдыха в сентябре

Крым, Краснодарский край, Абхазия и курорты Кавказских Минеральных Вод – самые популярные направления, куда можно недорого поехать отдохнуть в сентябре 2021 года.

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Гагра попала в список популярных городов для отдыха в сентябре 2021 года, об этом пишет сервис TVIL.RU.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых в сентябре от одной до десяти ночей и тратят на проживание от 1,7 до шести тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Пятигорске, дороже – в Лахденпохье.

Пятнадцать популярных направлений отдыха в "бархатный" сезон:

Алушта 2916 рублей 9 ночей Сочи 2223 рубля 10 ночей Гагра 2055 рублей 10 ночей Санкт-Петербург 2760 рублей 6 ночей Лахденпохья 6007 рублей 6 ночей Ростов-на-Дону 2400 рублей 1 ночь Москва 2858 рублей 2 ночи Калининград 1997 рублей 7 ночей Воронеж 2530 рублей 2 ночи Пятигорск 1681 рубль 7 ночей Казань 1834 рубля 5 ночей Осташков 5515 рублей 6,5 ночи Нижний Новгород 2613 рублей 5 ночей Волгоград 2233 рубля 1,5 ночи Истра 4700 рублей 2,5 ночи

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами в сентябре 2021 года.