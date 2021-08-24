Абхазский курорт попал в рейтинг популярных для отдыха в сентябре

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Гагра попала в список популярных городов для отдыха в сентябре 2021 года, об этом пишет сервис TVIL.RU.
По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых в сентябре от одной до десяти ночей и тратят на проживание от 1,7 до шести тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Пятигорске, дороже – в Лахденпохье.
Пятнадцать популярных направлений отдыха в "бархатный" сезон:
|Алушта
|2916 рублей
|9 ночей
|Сочи
|2223 рубля
|10 ночей
|Гагра
|2055 рублей
|10 ночей
|Санкт-Петербург
|2760 рублей
|6 ночей
|Лахденпохья
|6007 рублей
|6 ночей
|Ростов-на-Дону
|2400 рублей
|1 ночь
|Москва
|2858 рублей
|2 ночи
|Калининград
|1997 рублей
|7 ночей
|Воронеж
|2530 рублей
|2 ночи
|Пятигорск
|1681 рубль
|7 ночей
|Казань
|1834 рубля
|5 ночей
|Осташков
|5515 рублей
|6,5 ночи
|Нижний Новгород
|2613 рублей
|5 ночей
|Волгоград
|2233 рубля
|1,5 ночи
|Истра
|4700 рублей
|2,5 ночи
Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами в сентябре 2021 года.