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Абхазский курорт попал в рейтинг популярных для отдыха в сентябре

© Sputnik / Акоп Кущян
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210824/1033091981/Abkhazskiy-kurort-popal-v-reyting-populyarnykh-dlya-otdykha-v-sentyabre.html

Крым, Краснодарский край, Абхазия и курорты Кавказских Минеральных Вод – самые популярные направления, куда можно недорого поехать отдохнуть в сентябре 2021 года.

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Гагра попала в список популярных городов для отдыха в сентябре 2021 года, об этом пишет сервис TVIL.RU. 

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых в сентябре от одной до десяти ночей и тратят на проживание от 1,7 до шести тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Пятигорске, дороже – в Лахденпохье.

Пятнадцать популярных направлений отдыха в "бархатный" сезон:

Алушта 2916 рублей 9 ночей
Сочи 2223 рубля 10 ночей
Гагра 2055 рублей 10 ночей
Санкт-Петербург 2760 рублей 6 ночей
Лахденпохья 6007 рублей 6 ночей
Ростов-на-Дону  2400 рублей 1 ночь
Москва 2858 рублей 2 ночи
Калининград 1997 рублей 7 ночей
Воронеж 2530 рублей 2 ночи
Пятигорск 1681 рубль 7 ночей
Казань 1834 рубля 5 ночей
Осташков 5515 рублей 6,5 ночи
Нижний Новгород 2613 рублей 5 ночей
Волгоград 2233 рубля 1,5 ночи
Истра 4700 рублей 2,5 ночи

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами в сентябре 2021 года.

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