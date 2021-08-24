Самый дешевый тур в Абхазию обойдется дороже отдыха в Сочи

Аналитическая служба АТОР продолжает мониторинг цен на российских и зарубежных курортах. За основу взяты данные федеральной сети турагентств "1001 тур".

СУХУМ, 24 авг - Sputnik. Самый дешевый тур в Абхазию обойдется дороже самого дешевого тура в Сочи, несмотря на то, что стартовые цены в республику в начале сентября уменьшились на 45%. Об этом пишет Вестник Ассоциации туроператоров России.

Пляжные турпакеты в начале сентября пользуются большей популярностью у пар, одиночек и молодежи.

По статистике сети "1001 тур", если среди заявок туристов, купивших туры с отдыхом в конце августа, доля туристов с детьми составляла 61%, то для вылетов 1-7 сентября – это только 30%.

В допандемийные годы отдых в Абхазии всегда был дешевле Сочи. Однако теперь из-за требований к заселению туристов в Краснодарском крае, отельеры региона оказались в сложной ситуации.

Цены на туры с вылетами в Сочи снизились на 23,5%, авиабилеты на курорт также рекордно подешевели.

В итоге самые дешевые пакетные туры с перелетом на черноморские курорты Краснодарского края и отдыхом в течение 10 ночей можно купить в диапазоне 21,5 – 26,6 тысяч рублей на двоих.

По данным главы Ростуризма Зарины Догузовой, отмены бронирований в Краснодарском крае в связи с антиковидными ограничениями составили порядка 20-30%.

Отели Кубани тоже снижают цены, пытаясь стимулировать спрос: в начале сентября минимальные цены на десятидневные туры с перелетом в Анапу рухнули на 40% по сравнению с концом августа, а стартовые цены на туры в Сочи – почти на четверть.

В результате падения спроса на направлении Сочи сейчас очень много недозагруженных авиабортов. Например, у "Интуриста" своя чартерная программа в Сочи. Но эти рейсы грузятся сейчас в основном за счет высокого спроса на туры в Абхазию.

Среди зарубежных направлений первое место по ценовой доступности в начале сентября с большим отрывом от конкурентов занимает Турция. Самый дешевый десятидневный пакетный тур в эту страну с вылетом 1-7 сентября сейчас можно купить всего за 39 650 рублей на двоих.

После Турции в рейтинге минимальных цен идут четыре страны с самыми дешевыми турами на десять ночей с перелетом, которые стоят в диапазоне 70-74 тысяч рублей на двоих - это Кипр, Египет, Болгария и ОАЭ.