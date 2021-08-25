Назван абхазский город, где можно недорого отдохнуть в "бархатный сезон"

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Новый Афон попал в список городов, где можно недорого отдохнуть в "бархатный сезон", пишет TVIL.RU.
Около 80% уменьшилась стоимость ночи в сентябре и октябре в подмосковной Истре и в карельском городе Сортавала, по сравнению с августом 2021 года.
На втором месте, почти на 50%, снизилась цена на бронирование жилья в Ессентуки и Переславль-Залесский. Третье место в рейтинге самых недорогих направлений осенью получила Казань – на 40% снизилась цена на жилье в сентябре и октябре.
По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых в "бархатный сезон" от 2 до 11 ночей и тратят на проживание от 1,1 до 4,7 тысячи рублей в сутки.
Десять направлений отдыха, где больше всего снизился средний чек:
|Истра
|4700 рублей
|2,5 ночи
|Сортавала
|1100 рублей
|3 ночи
|Ессентуки
|1392 рублей
|4 ночи
|Переславль-Залесский
|2800 рублей
|2 ночи
|Казань
|1834 рубля
|5 ночей
|Новый Афон
|1320 рублей
|10 ночей
|Калининград
|1997 рублей
|7 ночей
|Соль-Илецк
|1450 рублей
|4 ночи
|Ейск
|1718 рублей
|11 ночей
|Судак
|2402 рублей
|9 ночей
Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами в сентябре и октябре 2021 года.