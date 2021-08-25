Назван абхазский город, где можно недорого отдохнуть в "бархатный сезон"

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, по каким направлениям средний чек уменьшился в "бархатный сезон" больше всего.

СУХУМ, 25 авг - Sputnik. Новый Афон попал в список городов, где можно недорого отдохнуть в "бархатный сезон", пишет TVIL.RU.

Около 80% уменьшилась стоимость ночи в сентябре и октябре в подмосковной Истре и в карельском городе Сортавала, по сравнению с августом 2021 года.

На втором месте, почти на 50%, снизилась цена на бронирование жилья в Ессентуки и Переславль-Залесский. Третье место в рейтинге самых недорогих направлений осенью получила Казань – на 40% снизилась цена на жилье в сентябре и октябре.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых в "бархатный сезон" от 2 до 11 ночей и тратят на проживание от 1,1 до 4,7 тысячи рублей в сутки.

Десять направлений отдыха, где больше всего снизился средний чек:

Истра 4700 рублей 2,5 ночи Сортавала 1100 рублей 3 ночи Ессентуки 1392 рублей 4 ночи Переславль-Залесский 2800 рублей 2 ночи Казань 1834 рубля 5 ночей Новый Афон 1320 рублей 10 ночей Калининград 1997 рублей 7 ночей Соль-Илецк 1450 рублей 4 ночи Ейск 1718 рублей 11 ночей Судак 2402 рублей 9 ночей

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами в сентябре и октябре 2021 года.