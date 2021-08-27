Гагра вошла в топ-10 городов для посуточной аренды квартир этим летом

СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Гагра вошла в десятку городов для бронирования апартаментов туристами по итогам летнего сезона 2021 года, пишет сервис Tvil.ru.
По сравнению с прошлым годом количество бронирований квартир для отдыха выросло на 27%.
При этом в среднем стоимость ночи выросла на 16%, а средняя продолжительность отдыха уменьшилась на 1-2%.
По данным Tvil.ru, туристы бронировали квартиры этим летом на период от одной до десяти ночей и тратили на аренду от 1,7 до 3,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего снять посуточно квартиру в Кисловодске, дороже — в Севастополе.
Десятка популярных городов для посуточной аренды квартиры летом 2021
|Севастополь
|3580 рублей
|6 ночей
|Анапа
|2773 рубля
|9,5 ночи
|Санкт-Петербург
|3503 рубля
|5 ночей
|Ростов-на-Дону
|2413 рублей
|1 ночь
|Москва
|3263 рубля
|3 ночи
|Казань
|2982 рубля
|3 ночи
|Кисловодск
|1699 рублей
|7 ночей
|Воронеж
|2168 рублей
|2 ночи
|Гагра
|2317 рублей
|10 ночей
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Волгоград
|1994 рубля
|2 ночи
Список составлен на основании данных оплаченных заявок квартир туристами с 1 июня по 31 августа 2021 года.