Гагра вошла в топ-10 городов для посуточной аренды квартир этим летом

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, в каких городах туристы больше всего бронировали квартиры этим летом.

СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Гагра вошла в десятку городов для бронирования апартаментов туристами по итогам летнего сезона 2021 года, пишет сервис Tvil.ru.

По сравнению с прошлым годом количество бронирований квартир для отдыха выросло на 27%.

При этом в среднем стоимость ночи выросла на 16%, а средняя продолжительность отдыха уменьшилась на 1-2%.

По данным Tvil.ru, туристы бронировали квартиры этим летом на период от одной до десяти ночей и тратили на аренду от 1,7 до 3,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего снять посуточно квартиру в Кисловодске, дороже — в Севастополе.

Десятка популярных городов для посуточной аренды квартиры летом 2021

Севастополь 3580 рублей 6 ночей Анапа 2773 рубля 9,5 ночи Санкт-Петербург 3503 рубля 5 ночей Ростов-на-Дону 2413 рублей 1 ночь Москва 3263 рубля 3 ночи Казань 2982 рубля 3 ночи Кисловодск 1699 рублей 7 ночей Воронеж 2168 рублей 2 ночи Гагра 2317 рублей 10 ночей Волгоград 1994 рубля 2 ночи

Список составлен на основании данных оплаченных заявок квартир туристами с 1 июня по 31 августа 2021 года.