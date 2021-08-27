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Гагра вошла в топ-10 городов для посуточной аренды квартир этим летом

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, в каких городах туристы больше всего бронировали квартиры этим летом.

СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Гагра вошла в десятку городов для бронирования апартаментов туристами по итогам летнего сезона 2021 года, пишет сервис Tvil.ru.

По сравнению с прошлым годом количество бронирований квартир для отдыха выросло на 27%.

При этом в среднем стоимость ночи выросла на 16%, а средняя продолжительность отдыха уменьшилась на 1-2%.

По данным Tvil.ru, туристы бронировали квартиры этим летом на период от одной до десяти ночей и тратили на аренду от 1,7 до 3,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего снять посуточно квартиру в Кисловодске, дороже — в Севастополе.

Десятка популярных городов для посуточной аренды квартиры летом 2021

Севастополь  3580 рублей 6 ночей
Анапа  2773 рубля 9,5 ночи
Санкт-Петербург  3503 рубля 5 ночей
Ростов-на-Дону  2413 рублей 1 ночь
Москва  3263 рубля 3 ночи
Казань  2982 рубля  3 ночи
Кисловодск  1699 рублей 7 ночей
Воронеж 2168 рублей 2 ночи
Гагра  2317 рублей 10 ночей

Волгоград 

 1994 рубля 2 ночи

Список составлен на основании данных оплаченных заявок квартир туристами с 1 июня по 31 августа 2021 года.

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