Гагру выбирают семьи с детьми для отдыха в "бархатный" сезон

Российский сервис бронирования жилья TVIL.RU определил, куда можно поехать отдохнуть с детьми в "бархатный" сезон.

СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Гагра вошла в десятку популярных направлений для отдыха в "бархатный" сезон у российских семей, которые путешествуют с детьми, сообщает TVIL.RU.

В первую пятерку списка вошли также Ялта, Сочи и Питер.

По данным турсервиса, семьи с детьми отдыхают в "бархатный" сезон от одного до девяти дней и тратят на бронирование жилья от 1,9 до 6 тысяч рублей в сутки.

Список десяти популярных направлений составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами с детьми с сентября по ноябрь 2021 года.

Ялта – 3552 ₽ / 8 ночей *

Сочи – 2206 ₽ / 9 ночей

Санкт-Петербург – 2654 ₽ / 5 ночей

Гагра - 2122 ₽ / 9 ночей

Кисловодск – 1901 ₽ / 8 ночей

Москва – 2741 ₽ / 3 ночи

Ростов-на-Дону – 2264 ₽ / 1 ночь

Калининград – 1964 ₽ / 6 ночей

Казань – 2335 ₽ / 4 ночи

Лахденпохья – 6007 ₽ / 6 ночей

*Средняя стоимость ночи в отелях / средняя продолжительность отдыха

Ранее Гагра попала в рейтинг направлений для отдыха пенсионеров осенью 2021 года.