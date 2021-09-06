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Гагру выбирают семьи с детьми для отдыха в "бархатный" сезон

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210906/1033158313/Gagru-vybirayut-semi-s-detmi-dlya-otdykha-v-barkhatnyy-sezon.html

Российский сервис бронирования жилья TVIL.RU определил, куда можно поехать отдохнуть с детьми в "бархатный" сезон.

СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Гагра вошла в десятку популярных направлений для отдыха в "бархатный" сезон у российских семей, которые путешествуют с детьми, сообщает TVIL.RU.

В первую пятерку списка вошли также Ялта, Сочи и Питер.

По данным турсервиса, семьи с детьми отдыхают в "бархатный" сезон от одного до девяти дней и тратят на бронирование жилья от 1,9 до 6 тысяч рублей в сутки.

Список десяти популярных направлений составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами с детьми с сентября по ноябрь 2021 года.

  • Ялта – 3552 ₽ / 8 ночей *
  • Сочи – 2206 ₽ / 9 ночей
  • Санкт-Петербург – 2654 ₽ / 5 ночей
  • Гагра - 2122 ₽ / 9 ночей
  • Кисловодск – 1901 ₽ / 8 ночей
  • Москва – 2741 ₽ / 3 ночи
  • Ростов-на-Дону – 2264 ₽ / 1 ночь
  • Калининград – 1964 ₽ / 6 ночей
  • Казань – 2335 ₽ / 4 ночи
  • Лахденпохья – 6007 ₽ / 6 ночей

*Средняя стоимость ночи в отелях / средняя продолжительность отдыха

Ранее Гагра попала в рейтинг направлений для отдыха пенсионеров осенью 2021 года.

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