СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Гагра попала в десятку популярных направлений для отдыха в октябре, пишет сервис Tvil.ru.
При этом дешевле всего провести отпуск в Гагре, дороже - в Осташкове.
По данным Tvil.ru, туристы бронируют отпуска осенью на период от 2 до 12 ночей и потратят на проживание от 1,5 до 3,4 тысячи рублей в сутки.
Десятка популярных направлений для отдыха в октябре:
|Ялта
|2810 рублей
|9 ночей
|Сочи
|1859 рублей
|10 ночей
|Санкт-Петербург
|2525 рублей
|6 ночей
|Кисловодск
|1916 рублей
|6,5 ночи
|Гагра
|1483 рубля
|13 ночей
|Москва
|2461 рубль
|3 ночи
|Калининград
|1523 рубля
|5 ночей
|Казань
|2325 рублей
|6 ночей
|Осташков
|3400 рублей
|5 ночей
|Нижний Новгород
|1940 рублей
|4 ночи
Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 по 31 октября 2021 года.