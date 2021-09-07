Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил список популярных направлений, где можно провести отпуск в октябре.

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Гагра попала в десятку популярных направлений для отдыха в октябре, пишет сервис Tvil.ru.

При этом дешевле всего провести отпуск в Гагре, дороже - в Осташкове.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют отпуска осенью на период от 2 до 12 ночей и потратят на проживание от 1,5 до 3,4 тысячи рублей в сутки.

Десятка популярных направлений для отдыха в октябре:

Ялта 2810 рублей 9 ночей Сочи 1859 рублей 10 ночей Санкт-Петербург 2525 рублей 6 ночей Кисловодск 1916 рублей 6,5 ночи Гагра 1483 рубля 13 ночей Москва 2461 рубль 3 ночи Калининград 1523 рубля 5 ночей Казань 2325 рублей 6 ночей Осташков 3400 рублей 5 ночей Нижний Новгород 1940 рублей 4 ночи

Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 по 31 октября 2021 года.