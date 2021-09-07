Абхазия стала вторым по популярности направлением для отдыха в 2021 году

Летний туристический сезон, несмотря на действующие ограничение во многих странах, оказался успешным, особенно по сравнению с 2020 годом.

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Абхазия стала вторым по популярности после Турции зарубежным направлением для отдыха в 2021 году, об этом пишет Вестник Ассоциации туроператоров России.

Так, республику, по данным АТОР, посетило не менее 800 тысяч туристов с начала года, около 700 тысяч туристов летом, включая однодневные экскурсионные группы и самостоятельных туристов на авто.

Лидирует с огромным отрывом Турция, до конца года здесь можно ждать до 4,5 миллионов российских туристов, в высокий летний сезон на турецких курортах отдохнули 2,3 -2,4 миллиона граждан России.

Для российских туристов в настоящее время открыто более 40 зарубежных стран. Десятка самых популярных среди туристов стран сильно изменилась за последний год.

При этом самым востребованным направлением лета 2021 года стала Россия, всего россияне совершили более 20 миллионов поездок по стране.

По данным АТОР о минимальной и средней стоимости туров на 10 ночей с перелетом в летнем сезоне, отдых в Абхазии на двоих с завтраком в среднем обошелся 80-90 тысяч рублей, минимальная стоимость 42-45 тысяч рублей.

Туры по России в среднем обходились около 70 тысяч, минимальная стоимость на двоих с завтраком 32-35 тысяч рублей. Поехать вдвоем с "все включено" в Турцию обошлось в этом сезоне минимум 50-55 тысяч рублей, средняя стоимость в отеле 5 звезд - 100-120 тысяч рублей.

Предварительные данные Аналитической службы АТОР по зарубежному турпотоку за восемь месяцев 2021 года:

За восемь месяцев 2021 года Летом 2021 года Турция около 2,6 миллионов туристов не менее двух миллионов Абхазия не менее 800 тысяч около 700 тысяч Кипр около 330-340 тысяч 250 тысяч ОАЭ около 330-340 тысяч 90 тысяч Египет 250 тысяч около 70 тысяч Мальдивы 160,6 тысяч 54 тысячи Куба 100 тысяч около 40 тысяч Хорватия 90 тысяч 70 тысяч Танзания 85,3 тысяч десятки туристов на стыковочных рейсах, туров нет Греция около 70 тысяч 60 тысяч

"Подавляющее большинство открытых направлений не дотягивают по объемам российского турпотока до показателей допандемийного 2019 года. И все же есть исключения: это прежде всего островная экзотика: Куба, Занзибар, Мальдивы, Сейшелы. Здесь рост по сравнению с 2019 годом от десятков (Куба) до тысяч процентов (Занзибар)", - сказала на брифинге в пресс-центре "Национальной службы новостей" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Она подчеркнула, что из-за ограниченности авиаперевозки подавляющее большинство открытых для россиян зарубежных направлений по ценам сместились в дорогой сегмент.