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Новый Афон стал лидером в списке самых дешевых курортов в бархатный сезон

© Sputnik / Акоп Кущян
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснил, куда можно поехать дешево отдохнуть в бархатный сезон.

СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Новый Афон возглавил список самых дешевых направлений для отдыха в бархатный сезон, пишет Tvil.ru.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых в сентябре и октябре на период от 1 до 10 ночей и тратят на бронирование жилья от 1,2 до 6 тысяч рублей в сутки.

Дешевле всего отдохнуть в Новом Афоне, дороже — в Лахденпохье.

Десятка недорогих направлений отдыха в бархатный сезон:

Новый Афон  1 379 рублей 10 ночей
Пятигорск  1 622 рубля 5 ночей
Ейск  1 692 рубля 8,5 ночи
Калининград  1 905 рублей 6 ночей
Ростов-на-Дону  2 287 рублей 1 ночь
Казань  2 314,5 рублей 4 ночи
Саки  2 332 рубля 9 ночей
Санкт-Петербург  2 655 рублей 5 ночей
Москва  3 004 рубля 3 ночи
Лахденпохья  6 109 рублей 6 ночей

Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 сентября по 31 октября 2021 года.

 

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