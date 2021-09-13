Новый Афон стал лидером в списке самых дешевых курортов в бархатный сезон

СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Новый Афон возглавил список самых дешевых направлений для отдыха в бархатный сезон, пишет Tvil.ru.
По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых в сентябре и октябре на период от 1 до 10 ночей и тратят на бронирование жилья от 1,2 до 6 тысяч рублей в сутки.
Дешевле всего отдохнуть в Новом Афоне, дороже — в Лахденпохье.
Десятка недорогих направлений отдыха в бархатный сезон:
|Новый Афон
|1 379 рублей
|10 ночей
|Пятигорск
|1 622 рубля
|5 ночей
|Ейск
|1 692 рубля
|8,5 ночи
|Калининград
|1 905 рублей
|6 ночей
|Ростов-на-Дону
|2 287 рублей
|1 ночь
|Казань
|2 314,5 рублей
|4 ночи
|Саки
|2 332 рубля
|9 ночей
|Санкт-Петербург
|2 655 рублей
|5 ночей
|Москва
|3 004 рубля
|3 ночи
|Лахденпохья
|6 109 рублей
|6 ночей
Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 сентября по 31 октября 2021 года.