Новый Афон стал лидером в списке самых дешевых курортов в бархатный сезон

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснил, куда можно поехать дешево отдохнуть в бархатный сезон.

СУХУМ, 13 сен - Sputnik. Новый Афон возглавил список самых дешевых направлений для отдыха в бархатный сезон, пишет Tvil.ru.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых в сентябре и октябре на период от 1 до 10 ночей и тратят на бронирование жилья от 1,2 до 6 тысяч рублей в сутки.

Дешевле всего отдохнуть в Новом Афоне, дороже — в Лахденпохье.

Десятка недорогих направлений отдыха в бархатный сезон:

Новый Афон 1 379 рублей 10 ночей Пятигорск 1 622 рубля 5 ночей Ейск 1 692 рубля 8,5 ночи Калининград 1 905 рублей 6 ночей Ростов-на-Дону 2 287 рублей 1 ночь Казань 2 314,5 рублей 4 ночи Саки 2 332 рубля 9 ночей Санкт-Петербург 2 655 рублей 5 ночей Москва 3 004 рубля 3 ночи Лахденпохья 6 109 рублей 6 ночей

Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 сентября по 31 октября 2021 года.