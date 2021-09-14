Гагра в топе направлений, куда можно поехать с детьми на осенние каникулы

Аналитики сервиса Tvil.ru отмечают, что семья из трех-четырех человек может отдохнуть неделю во время осенних школьных каникул примерно за 23 тысячи рублей.

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Гагра попала в рейтинг популярных направлений для отдыха с детьми на осенние школьные каникулы, пишет российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Сервис назвал десятку популярных курортов. При этом отдых в Гагре обойдется дешевле всего. Дороже остальных городов - Мышкин.

По данным Tvil.ru, туристы с детьми бронируют осенью отдых на неделю, в среднем на 8 ночей, и тратят на проживание от 1,8 до 19 тысяч рублей в сутки.