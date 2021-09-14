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Гагра в топе направлений, куда можно поехать с детьми на осенние каникулы

© Sputnik / Акоп Кущян
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210914/1033203264/Gagra-v-tope-napravleniy-kuda-mozhno-poekhat-s-detmi-na-osennie-kanikuly.html

Аналитики сервиса Tvil.ru отмечают, что семья из трех-четырех человек может отдохнуть неделю во время осенних школьных каникул примерно за 23 тысячи рублей.

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Гагра попала в рейтинг популярных направлений для отдыха с детьми на осенние школьные каникулы, пишет российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Сервис назвал десятку популярных курортов. При этом отдых в Гагре обойдется дешевле всего. Дороже остальных городов - Мышкин.

По данным Tvil.ru, туристы с детьми бронируют осенью отдых на неделю, в среднем на 8 ночей, и тратят на проживание от 1,8 до 19 тысяч рублей в сутки.

Сочи 2532 рубля
Евпатория 2225 рублей
Санкт-Петербург

3932 рубля
Кисловодск 2276 рублей
Гагра 1811 рублей
Лахденпохья 6840 рублей
Москва 1900 рублей
Казань 6058 рублей
Калининград 1967 рублей
Банное 12000 рублей
Мышкин 19000 рублей
Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 октября по 14 ноября 2021 года.

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