Гагра в топе направлений, куда можно поехать с детьми на осенние каникулы

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Гагра попала в рейтинг популярных направлений для отдыха с детьми на осенние школьные каникулы, пишет российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
Сервис назвал десятку популярных курортов. При этом отдых в Гагре обойдется дешевле всего. Дороже остальных городов - Мышкин.
По данным Tvil.ru, туристы с детьми бронируют осенью отдых на неделю, в среднем на 8 ночей, и тратят на проживание от 1,8 до 19 тысяч рублей в сутки.
|Сочи
|2532 рубля
|Евпатория
|2225 рублей
|Санкт-Петербург
|
3932 рубля
|Кисловодск
|2276 рублей
|Гагра
|1811 рублей
|Лахденпохья
|6840 рублей
|Москва
|1900 рублей
|Казань
|6058 рублей
|Калининград
|1967 рублей
|Банное
|12000 рублей
|Мышкин
|19000 рублей