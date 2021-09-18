Отдых в Абхазии в сентябре оказался самым дешевым из черноморских направлений

СУХУМ, 18 сен - Sputnik. Самым дешевым из черноморских направлений по уровню стартовых для вылетов в конце сентября цен оказывается Абхазия, пишет вестник АТОР.

Самый дешевый тур сюда с вылетом 19-25 сентября (10 ночей, перелет включен, питание завтраки) сейчас можно купить всего за 22 166 рублей на двоих.

На втором месте по ценовой доступности – Анапа, 24 781 рубль за аналогичный тур на двоих, на третьем и четвертом расположились, соответственно, Сочи, 25 257 рублей и Крым, 28 287 рублей.

Отдохнуть в отличном отеле 5* в Абхазии в конце сентября сейчас можно, купив тур за 82,5 тысячи рублей на двоих с трехразовым питанием.

Минимальные цены на пакетные туры длительностью десять ночей на курорты Черноморского побережья с заездами 19-25 сентября по сравнению с ценами конца августа снизились примерно на 30-50%.

Стартовые цены на туры в Абхазию с вылетами в конце сентября упали на 54,5% по сравнению с концом августа, в Сочи за месяц на 27,6%, на туры в Крым – на 45,8%.

Температура морской воды в конце сентября в Абхазии составит 25 -24,5º, в Анапе 22,4 - 20º, в Сочи будет в районе 25-24º.

Из не-черноморских курортов с теплым морем первое место по ценовой доступности в конце сентября занимает Турция. Самый дешевый десятидневный пакетный тур в эту страну с вылетом 19-25 сентября сейчас можно купить всего за 53 990 рублей на двоих (авиаперелет, трансфер, страховка, отель 3* с питанием "все включено").

Температура воды в Турции в конце сентября очень комфортная для купания – сейчас она составляет 28,6º, к концу сентября может понизиться до 26 градусов.

После Турции в рейтинге минимальных цен группа из трех стран, где самые дешевые туры на 10 ночей с перелетом и питанием стоят в диапазоне 72-78 тысяч рублей на двоих: ОАЭ, Египет и Кипр.