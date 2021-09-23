Абхазский курорт попал в топ-10 популярных направлений для отдыха в глэмпингах

СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Гагра попала в десятку популярных направлений, где россияне чаще всего бронировали концептуальные глэмпинги летом 2021 года, об этом пишет российский сайт бронирования жилья Tvil.ru.
В список также попали Оленевка, Геленджик, Луга, Андреаполь, Артыбаш, Ильинский, Калининград, Углич и Хужир в России.
По статистике Tvil.ru, россияне бронировали отдых в глэмпингах с 1 до 14 ночей и тратили на проживание от 1,6 до 14 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в глэмпингах в Геленджике, дороже – в Угличе.
Десять популярных направлений отдыха в глэмпингах летом 2021:
|Оленевка
|3152 рубля
|6 ночей
|Геленджик
|1645 рублей
|6 ночей
|Гагра
|2938 рублей
|14 ночей
|Луга
|5909 рублей
|4 ночи
|Андреаполь
|3300 рублей
|3 ночи
|Артыбаш
|4160 рублей
|2,5 ночи
|Ильинский
|4467 рублей
|3 ночи
|Калининград
|4000 рублей
|8,5 ночи
|Углич
|14650 рублей
|1 ночь
|Хужир
|4500 рублей
|1 ночь
Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 июня по 31 августа 2021 года.