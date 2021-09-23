Абхазский курорт попал в топ-10 популярных направлений для отдыха в глэмпингах

Глэмпинг - вид отдыха, который совмещает в себе комфорт гостиничных номеров и возможность отдыха на природе.

СУХУМ, 23 сен - Sputnik. Гагра попала в десятку популярных направлений, где россияне чаще всего бронировали концептуальные глэмпинги летом 2021 года, об этом пишет российский сайт бронирования жилья Tvil.ru.

В список также попали Оленевка, Геленджик, Луга, Андреаполь, Артыбаш, Ильинский, Калининград, Углич и Хужир в России.

По статистике Tvil.ru, россияне бронировали отдых в глэмпингах с 1 до 14 ночей и тратили на проживание от 1,6 до 14 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в глэмпингах в Геленджике, дороже – в Угличе.

Десять популярных направлений отдыха в глэмпингах летом 2021:

Оленевка 3152 рубля 6 ночей Геленджик 1645 рублей 6 ночей Гагра 2938 рублей 14 ночей Луга 5909 рублей 4 ночи Андреаполь 3300 рублей 3 ночи Артыбаш 4160 рублей 2,5 ночи Ильинский 4467 рублей 3 ночи Калининград 4000 рублей 8,5 ночи Углич 14650 рублей 1 ночь Хужир 4500 рублей 1 ночь

Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 июня по 31 августа 2021 года.