Абхазия стала самым популярным направлением для отдыха у россиян

С начала 2021 года Абхазию, по данным Ассоциации туроператоров России, посетило не менее 800 тысяч туристов, около 700 тысяч летом, включая однодневные экскурсионные группы и самостоятельных туристов на авто.

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Россияне чаще всего этим летом выбирали для отдыха Абхазию, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад ВЦИОМ.

Республика обогнала по числу туристов из России такие зарубежные направления, как Турция, Кипр, Казахстан, Армения и Белоруссия.

При этом Абхазия возглавляет этот список второй год подряд. В 2020 году в топ-5 направлений вошли Абхазия, Турция, Латвия, Литва, Эстония.

Опрос ВЦИОМ позволил выяснить, что за последние пять лет 79% россиян не выезжали за границу на отдых. Также 10% россиян признались, что выезжают отдыхать за границу один раз в два-три года, 8% – один раз в год, 3% – несколько раз в год.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 16, 18 и 19 сентября 2021 года. В нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – формализованное телефонное интервью, при котором интервьюер задает вопросы и фиксирует ответы. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.