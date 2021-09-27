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Абхазия стала самым популярным направлением для отдыха у россиян

© Sputnik / Акоп Кущян
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/tourism/20210927/1033293390/Abkhaziya-stala-samym-populyarnym-napravleniem-dlya-otdykha-u-rossiyan.html

С начала 2021 года Абхазию, по данным Ассоциации туроператоров России, посетило не менее 800 тысяч туристов, около 700 тысяч летом, включая однодневные экскурсионные группы и самостоятельных туристов на авто.

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Россияне чаще всего этим летом выбирали для отдыха Абхазию, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад ВЦИОМ.

© Sputnik
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Республика обогнала по числу туристов из России такие зарубежные направления, как Турция, Кипр, Казахстан, Армения и Белоруссия.

При этом Абхазия возглавляет этот список второй год подряд. В 2020 году в топ-5 направлений вошли Абхазия, Турция, Латвия, Литва, Эстония.

Опрос ВЦИОМ позволил выяснить, что за последние пять лет 79% россиян не выезжали за границу на отдых. Также 10% россиян признались, что выезжают отдыхать за границу один раз в два-три года, 8% – один раз в год, 3% – несколько раз в год.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 16, 18 и 19 сентября 2021 года. В нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – формализованное телефонное интервью, при котором интервьюер задает вопросы и фиксирует ответы. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

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