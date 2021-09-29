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Абхазия стала самым дешевым направлением для отдыха в октябре

© Sputnik / Томас Тхайцук
Отдых в Абхазии
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Sputnik Абхазия
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За основу статистических данных были взяты данные российской федеральной сети турагентств "1001 тур".

СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Абхазия - самое дешевое направление отдыха на Черноморском побережье в октябре, сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России.

© Sputnik / Акоп Кущян
Абхазия стала самым популярным направлением для отдыха у россиян

По информации АТОР, отдых с 10 по 16 октября в Абхазии в двухзвездочном гостевом доме на двоих обойдется в 22 166 рублей, практически столько же, сколько и в конце сентября.

На втором месте по финансовой доступности Анапа, Сочи и Крым. Тур в эти же даты с перелетом и питанием обойдется от 23 до 27 000 рублей, что на 5-8 процентов меньше сентябрьских показателей.

На третьей строчке рейтинга – отдых в Калининградской области. Самый дешевый тур туда можно приобрести за 39 тысяч рублей на двоих, примерно так же, как в сентябре.

АТОР отмечает, что традиционно отдых в середине октября популярен среди молодых людей и одиночек, но по сравнению с концом сентября 2021 года доля семей с детьми выросла с 31 до 41 процента.

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