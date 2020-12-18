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Главные темы и тренды Sputnik Абхазия

Новый год 2021

Как и где встретить Новый год в Абхазии, куда сходить и что посмотреть, как пандемия коронавируса отразилась на праздновании Нового года, какой будет главная елка страны и самые необычные елки Сухума, календарь праздников, лучшие фотографии года, какие юбилеи отметила Абхазия, итоги 2020 года, рецепты к праздничному столу, советы диетологов, косметологов и стилистов.

19:30 18 Декабря 2020

Будет отличаться от прошлогодней: в Гудауте начали установку новогодней елки

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