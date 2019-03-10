"Летающий" образ: как Валерия Адлейба готовилась к гала-концерту "Ты супер!"

Новый сезон международного конкурса "Ты супер! Суперсезон", в котором участвует молодая певица из Абхазии Валерия Адлейба, начнется в воскресенье 10 марта.

Корреспондент Sputnik Анна Неделько побывала за кулисами Кремлевской сцены, где участники проекта "Ты супер! Суперсезон" готовились к гала-концерту. Валерия Адлейба из Абхазии предстала в ярком, воздушном платье.

"На сцене будут ветродуи, и это все будет развеваться. Поэтому мне подобрали такое "летающее" (платье - ред.)", - поделилась молодая вокалистка.

Валерия призналась, что испытывает легкое волнение перед выступлением на самой большой сцене России.

За два года в конкурсе "Ты супер!" приняли участие 319 человек из 18 стран мира. Телекомпания НТВ и информационное агентство и радио Sputnik выплачивают всем участникам, которые дошли до полуфинала, стипендии до совершеннолетия. В третьем сезоне выступят 57 участников – 21 новый и 36 участников прошлых сезонов.