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Ты супер! Суперсезон

Настоящее волшебство: Симоньян поздравила "Ты супер!" с новым сезоном

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Темы:
Ты супер! Суперсезон (17)
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© Sputnik

Новый сезон международного конкурса "Ты супер! Суперсезон", в котором участвует молодая певица из Абхазии Валерия Адлейба, начался в воскресенье 10 марта.

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян поздравила организаторов и участников проекта "Ты супер!" с началом нового сезона. Она отметила, что этот вокальный конкурс воплощает в жизнь мечты детей и меняет их жизнь к лучшему.

В пример она привела случай с Валерией Адлейба из Абхазии, у семьи которой сгорел дом и в нем погиб дедушка.

"Дом этот помогли восстановить. Кроме того, Sputnik выплачивает ежемесячную стипендию Валерии, чтобы она могла по-настоящему заниматься", - сказала Симоньян.

Потрясающей историей главный редактор RT и Sputnik назвала то, что произошло с конкурсантом из Казахстана Даулетханом Акановым, родителей которого лишили прав воспитания из-за плохих условий проживания. После проекта "Ты супер!" ему удалось вернуться в семью. 

За два года в конкурсе "Ты супер!" приняли участие 319 человек из 18 стран мира. Телекомпания НТВ и информационное агентство и радио Sputnik выплачивают всем участникам, которые дошли до полуфинала, стипендии до совершеннолетия. В третьем сезоне выступят 57 участников – 21 новый и 36 участников прошлых сезонов.

Темы:
Ты супер! Суперсезон (17)

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Теги:
Маргарита Симоньян, "Ты супер!"


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