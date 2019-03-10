Настоящее волшебство: Симоньян поздравила "Ты супер!" с новым сезоном

Новый сезон международного конкурса "Ты супер! Суперсезон", в котором участвует молодая певица из Абхазии Валерия Адлейба, начался в воскресенье 10 марта.

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян поздравила организаторов и участников проекта "Ты супер!" с началом нового сезона. Она отметила, что этот вокальный конкурс воплощает в жизнь мечты детей и меняет их жизнь к лучшему.

В пример она привела случай с Валерией Адлейба из Абхазии, у семьи которой сгорел дом и в нем погиб дедушка.

"Дом этот помогли восстановить. Кроме того, Sputnik выплачивает ежемесячную стипендию Валерии, чтобы она могла по-настоящему заниматься", - сказала Симоньян.

Потрясающей историей главный редактор RT и Sputnik назвала то, что произошло с конкурсантом из Казахстана Даулетханом Акановым, родителей которого лишили прав воспитания из-за плохих условий проживания. После проекта "Ты супер!" ему удалось вернуться в семью.

За два года в конкурсе "Ты супер!" приняли участие 319 человек из 18 стран мира. Телекомпания НТВ и информационное агентство и радио Sputnik выплачивают всем участникам, которые дошли до полуфинала, стипендии до совершеннолетия. В третьем сезоне выступят 57 участников – 21 новый и 36 участников прошлых сезонов.