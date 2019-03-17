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Ты супер! Суперсезон

Суперсезон проекта "Ты супер!": трансляция началась

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© Sputnik

Трансляция суперсезона международного вокального конкурса "Ты супер" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.

Компанию участникам "Ты супер!" на сцене Кремля составят Игорь Крутой, Елка, Стас Пьеха, Диана Арбенина, Владимир Пресняков, Зара, Евгений Маргулис, Алсу и другие.

Все вырученные от продажи билетов деньги будут направлены в благотворительный фонд "Ты супер!", созданный на базе проекта и нацеленный на оказание помощи юным талантам, оставшимся без попечения родителей.

© Sputnik / Евгения Новоженина
Все будет супер: чем удивит новый сезон шоу "Ты супер!"

Главным отличием третьего сезона станет то, что в нем примут участие не только 21 новый конкурсант из пяти стран, но и 36 ребят из прошлых сезонов. Бессменным ведущим в новом сезоне остается Вадим Такменев, а имена жюри пока не были озвучены.

За два года существования проекта "Ты супер!" шоу помогло раскрыть свои вокальные данные и сделать первые шаги в профессиональную музыкальную карьеру 174 талантливым детям. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели долгожданных родителей.

Недавние участники конкурса "Ты супер!" сегодня частные гости различных детских музыкальных конкурсов, в том числе и международных. А победительница второго сезона Диана Анкудинова стала самой популярной среди всех музыкальных роликов на российском YouTube, заняв первое место по просмотрам в 2018 году. Эпизоды проекта на сайте НТВ и на официальном YouTube-канале набрали 300 млн просмотров.

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