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Ты супер! Суперсезон

Суперсезон проекта "Ты супер!": прямая трансляция

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Темы:
Ты супер! Суперсезон (22)
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© Sputnik

Трансляция суперсезона международного вокального конкурса "Ты супер" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.

Главным отличием третьего сезона стало то, что в нем принимают участие не только 21 новый конкурсант из пяти стран, но и 36 ребят из прошлых сезонов. Бессменным ведущим в новом сезоне остался Вадим Такменев.

Выступление участницы из Абхазии Валерии Адлейбы на проекте Ты супер!
© Видео Sputnik
Супер Лера: как участница из Абхазии прошла в полуфинал шоу "Ты супер!"

За два года существования проекта "Ты супер!" шоу помогло раскрыть свои вокальные данные и сделать первые шаги в профессиональную музыкальную карьеру 174 талантливым детям. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели долгожданных родителей.

Недавние участники конкурса "Ты супер!" сегодня частные гости различных детских музыкальных конкурсов, в том числе и международных. А победительница второго сезона Диана Анкудинова стала самой популярной среди всех музыкальных роликов на российском YouTube, заняв первое место по просмотрам в 2018 году. Эпизоды проекта на сайте НТВ и на официальном YouTube-канале набрали 300 млн просмотров.

Темы:
Ты супер! Суперсезон (22)

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Теги:
"Ты супер!"


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