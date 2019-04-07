Суперсезон проекта "Ты супер!": прямая трансляция

Главным отличием третьего сезона стало то, что в нем принимают участие не только 21 новый конкурсант из пяти стран, но и 36 ребят из прошлых сезонов. Бессменным ведущим в новом сезоне остался Вадим Такменев.

За два года существования проекта "Ты супер!" шоу помогло раскрыть свои вокальные данные и сделать первые шаги в профессиональную музыкальную карьеру 174 талантливым детям. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели долгожданных родителей.

Недавние участники конкурса "Ты супер!" сегодня частные гости различных детских музыкальных конкурсов, в том числе и международных. А победительница второго сезона Диана Анкудинова стала самой популярной среди всех музыкальных роликов на российском YouTube, заняв первое место по просмотрам в 2018 году. Эпизоды проекта на сайте НТВ и на официальном YouTube-канале набрали 300 млн просмотров.