Так будет нечестно: Валерия Адлейба покинула проект "Ты супер!"

Новый сезона международного конкурса "Ты супер! Суперсезон" запустился на телеканале НТВ пятого марта.

На первом концерте участница из Абхазии Валерия Адлейба представила на суд жюри песню Don’t be so shy и прошла в полуфинал проекта.

Полуфинал суперезона "Ты супер!" прошел в Москве в воскресенье 19 мая. Корреспонденту Sputnik удалось побывать за кулисами шоу и увидеть гримерную и реквизиты участников.

В полуфинале Валерия Адлейба исполнила композицию (…), . Певица не дождалась решения жюри и объявила о том, что приняла решение не принимать участие в финале проекта. По словам Адлейба, ее дальнейшее участие было бы несправедливым по отношению к другим участникам.

"Мне кажется, что так справедливо, потому что моя мечта уже сбылась. Я уже получила все, что можно было получить на этом проекте. Главное – я живу вместе со своей семьей. Проект дал мне друзей, которых я никогда не забуду, мы стали большой семьей, родными", - объяснила Валерия.

Главным отличием третьего сезона стало то, что в нем принимают участие не только 21 новый конкурсант из пяти стран, но и 36 ребят из прошлых сезонов. Бессменным ведущим в новом сезоне остается Вадим Такменев.

За два года существования проекта "Ты супер!" шоу помогло раскрыть свои вокальные данные и сделать первые шаги в профессиональную музыкальную карьеру 174 талантливым детям. Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели долгожданных родителей.

© Foto / Антон Денисов Проект "Ты супер!"

Недавние участники конкурса "Ты супер!" сегодня частные гости различных детских музыкальных конкурсов, в том числе и международных. А победительница второго сезона Диана Анкудинова стала самой популярной среди всех музыкальных роликов на российском YouTube, заняв первое место по просмотрам в 2018 году. Эпизоды проекта на сайте НТВ и на официальном YouTube-канале набрали 300 миллионов просмотров.