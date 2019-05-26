Арбенина и Дробыш рассказали о впечатлениях от финала "Ты супер!"

Очередной сезон музыкального проекта "Ты супер!" подошел к концу. Своими впечатлениями о прошедшем финале члены жюри вокального конкурса поделились с корреспондентом Sputnik.

Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш в интервью Sputnik отметил высочайший уровень участников и их выступлений. Он добавил, что испытывает лишь приятные чувства от финала.

В свою очередь, певица Елка призналась Sputnik, что чувствует усталость.

"Честно говоря, мы все немного устали, и это самая приятная усталость, которую я испытывала: усталость вперемешку с гордостью, вперемешку с легкой грустью, потому что я понимаю, что мы с ребятами какое-то время не увидимся", – подчеркнула исполнительница.

Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, напротив, рассказала, что после финала испытывает огромное воодушевление.

"Мне кажется, мы помогали на протяжении всего этого времени, мы помогали этим ребяткам, и мне бы хотелось, чтобы они не потерялись в этом огромном мире", – подчеркнула певица и добавила, что с большим удовольствием приняла бы участие в следующем сезоне проекта.

Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Полную версию интервью с членами жюри смотрите на видео.