23:54 26 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.61
  • EUR72.32
Поиск
Ты супер! Суперсезон

Арбенина и Дробыш рассказали о впечатлениях от финала "Ты супер!"

Получить короткую ссылку
Темы:
Ты супер! Суперсезон (35)
17 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik /

Очередной сезон музыкального проекта "Ты супер!" подошел к концу. Своими впечатлениями о прошедшем финале члены жюри вокального конкурса поделились с корреспондентом Sputnik.

Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш в интервью Sputnik отметил высочайший уровень участников и их выступлений. Он добавил, что испытывает лишь приятные чувства от финала.

© Sputnik / Томас Тхайцук
За шаг до финала: участница "Ты супер!" Валерия Адлейба встретилась с прессой

В свою очередь, певица Елка призналась Sputnik, что чувствует усталость.

"Честно говоря, мы все немного устали, и это самая приятная усталость, которую я испытывала: усталость вперемешку с гордостью, вперемешку с легкой грустью, потому что я понимаю, что мы с ребятами какое-то время не увидимся", – подчеркнула исполнительница.

Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, напротив, рассказала, что после финала испытывает огромное воодушевление.

"Мне кажется, мы помогали на протяжении всего этого времени, мы помогали этим ребяткам, и мне бы хотелось, чтобы они не потерялись в этом огромном мире", – подчеркнула певица и добавила, что с большим удовольствием приняла бы участие в следующем сезоне проекта.

Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Полную версию интервью с членами жюри смотрите на видео.

Темы:
Ты супер! Суперсезон (35)

По теме

Адлейба о решении уйти из "Ты супер!": расстраивает только расставание с друзьями
Получила все, что хотела: путь Валерии Адлейба в шоу "Ты супер!"
Такие обстоятельства: Валерия Адлейба о решении покинуть проект "Ты супер!"
Теги:
"Ты супер!"


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Канны 2019: церемония закрытия международного кинофестиваля
Арбенина и Дробыш рассказали о впечатлениях от финала "Ты супер!"
Главное о донорстве крови
Сдавать или не сдавать: главное о донорстве крови

Соцсети

Sputnikabkhazia