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Ты супер! Суперсезон

"Не просто деньги, а поддержка": Лидов рассказал о роли Sputnik в проекте "Ты супер!"

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Темы:
Ты супер! Суперсезон (36)
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© Sputnik

Суперсезон музыкального вокального конкурса "Ты супер!" подошел к концу. Петр Лидов-Петровский, директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" и Sputnik, рассказал, почему так важен этот проект.

По мнению Лидова-Петровского, "Ты супер!" имеет большее значение для Sputnik, потому что в первую очередь конкурс важен для людей.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Это важно для людей, потому что, конечно, что может быть лучше и, наверное, приятнее, чем помочь тем, кому такая помощь нужна. Знаете, говорят всегда, что талант сам себе пробьет дорогу – это на самом деле не так. Бывает так, что какие-то жизненные обстоятельства сложные, бывает все что угодно. Если находятся люди, которые могут помочь, поддержать – это, конечно, очень круто", - подчеркнул он.

Петр добавил: "Не то, чтобы как родители, а как хорошие друзья мы, по крайней мере, стараемся поддержать их и сделать для них что-то полезное. Не просто деньги раздать, а поддержать их профессиональные навыки, начинания, образование и так далее".  

Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Полную версию интервью смотрите на видео.

Темы:
Ты супер! Суперсезон (36)

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Теги:
"Ты супер!"


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