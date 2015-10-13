Шамиль Адзынба рассказал о первом этапе паспортизации

250 тысяч внутренних общегражданских паспортов и 50 тысяч видов на жительство нового образца доставлено в Абхазию.

Первый вице-премьер Шамиль Адзынба сообщил, что первый этап выдачи нового внутреннего общегражданского паспорта завершен, на очереди второй этап – создание новой электронной системы, сказал Адзынба.

По его словам, расходы на замену паспортов составили свыше 95 миллионов рублей.

"Из-за некомпетентных действий других руководителей того периода, сегодня страна имеет прямые убытки в сумме свыше 95 миллионов рублей. Если бы не эти безответственные действия, таких расходов могло и не быть. Это прямые убытки. Кто за них будет отвечать? Следствие по паспортам пока идет", – заявил вице-премьер.

Шамиль Адзынба сообщил, что цена нового абхазского паспорта, которая предварительно составляла 380 рублей, поднялась на 40 рублей. Вид на жительство будет стоить 940 рублей.

Планируется, что выдача общегражданских паспортов будет завершена в течение 2016 года.