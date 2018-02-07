Трогательные кадры спасения оленя со льда замерзшего озера

Восьмого февраля 1928 года родился великий актер, Народный артист СССР Вячеслав Тихонов, чей образ для миллионов людей связан с образом честного советского шпиона. Именно роль Штирлица принесла актеру всенародную любовь.

В декабре МОК объявил о недопуске России на Олимпиаду в Пхенчхане под своим флагом, а спортсменам, которые не были замешаны в допинговом скандале, разрешили принять участие под нейтральным флагом.