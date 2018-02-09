Лучший "морж": экстремал плавает подо льдом озера Байкал

Экстремал Андрей Бугай из Иркутска нырнул в одних плавках на глубину 26 метров под лед озера Байкал. Трюк был исполнен на первом фестивале "Зима на Байкале".
На полигоне Цабал артиллеристы российской военной базы ЮВО в Абхазии проводят конкурс по полевой выучке среди офицеров - уже есть явный лидер.
В Международный день стоматолога, который отмечается 9 февраля, детский стоматолог Сария Лакрба провела для Sputnik открытый прием.
Тринадцатилетний Руслан Дорошенко из Абхазии страдает пороком сердца "синего" типа. Мальчику уже провели восемь операций. Ожидается последняя – девятая, которая, по словам врачей, исцелит его от недуга.
Испанец Альваро Серезо посетил более 400 необитаемых территорий, с 19 лет он решил находить места по всему миру, куда не ступала нога человека, и пытаться выжить там.
Председатель Сухумского городского Собрания Константин Пилия рассказал Sputnik, что ярмарка саженцев деревьев пройдет на столичной железнодорожной станции "Гума".
Абхазскому профессору Владимиру Смыр 9 февраля исполнилось бы 85 лет. О том, как у профессора появилась любовь к науке, какие проекты он осуществил в Абхазии, читайте в материале корреспондента Sputnik.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил зимние Олимпийские игры в Пхенчхане открытыми.
Чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев приедет в Южную Осетию, чтобы встретится со своими болельщиками и президентом республики.
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что государство не должно "поддерживать штаны" проблемным частным банкам.
С 15 февраля Китай закрывает границу с Кыргызстаном – почему это произойдет, и как долго будут действовать ограничения?
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Состоятельные люди побегут из Латвии из-за новых мер правительства – что так напугало обладателей солидных капиталов?
У Литвы нет денег на всеобщий призыв в армию – Sputnik узнал, во сколько может обойтись инициатива министерства обороны.
Государственный обвинитель назвал имена тех, кто будет давать показания по делу бывшего главы Кишинева Дорина Киртоакэ.
В Таджикистане после убийства полковника погранслужбы афганскими контрабандистами его подчиненных могут привлечь к уголовной ответственности.
Стало известно, когда откроется генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге – в Северной столице живет много граждан республики.
Британская пресса предупреждает об опасностях, которые якобы ждут английских болельщиков на ЧМ по футболу в России, ссылаясь на данные эстонской разведки.
Чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев приедет в Южную Осетию, чтобы встретится со своими болельщиками и президентом республики.
Заседание Совета сотрудничества Евросоюз-Азербайджан состоится в пятницу в Брюсселе – журналистам стали известны темы обсуждений.
Полуразрушенные стены, самодельный умывальник, кровати без постельного белья: в каких условиях живут заключенные в Армении.