Кадры с места крушения Ан-148 в Подмосковье

Самолет Ан-148, следовавший рейсом из Москвы в Орск, разбился в подмосковном районе Раменское. На его борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Выживших нет. К месту крушения выехали спасатели. Причины катастрофы пока неизвестны.