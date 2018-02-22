Борьба человека с собакой-роботом попала на видео

Во время испытаний техники сотрудник компании Boston Dynamics с помощью хоккейной клюшки и поводка мешал механизированной "собаке" открыть дверь

Компания Boston Dynamics продемонстрировала испытания собаки-робота SpotMini.

На кадрах видно, как робот пытается открыть дверь и выйти наружу, а сотрудник компании с хоккейной клюшкой в руках не дает ему этого сделать. Кроме того, робототехник мешал механической "собаке", придерживая ее за поводок. В итоге роботу все-таки удалось открыть дверь и покинуть помещение.

Основанная в 1992 году компания Boston Dynamics занимается гражданскими и военными разработками. Среди известных проектов — робот BigDog, созданный по заказу американской армии.