О том, как исчезают здания Сухума прошлой эпохи, о риске потерять старинный облик города и о малоизвестных архитектурных находках читайте в репортаже Асиды Квициния.

Для сравнения: в 100 граммах яичного белка собственно белка содержится только около 11%, а в том же количестве изолята сывороточного протеина — в среднем 90%. Кроме того, белок из сыворотки организм усваивает полностью, причем быстро.