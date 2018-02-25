Знай свое место: битву двух носорогов за территорию сняли на видео

На кадрах видно, как один самец пытается вытеснить со своей территории захватчика

В Южной Африке сняли битву двух носорогов за территорию, сообщает The Daily Mail.

Видео было сделано гидом Тимом Брауном в старейшем национальном парке Африки – Хлухлуве-Умфолози. На кадрах видно, как сильный самец пытается вытеснить с территории более слабого.

Отмечается, что битвы носорогов за территорию могут быть крайне ожесточенными и приводить к угрожающим жизни ранам. По словам Брауна, схватки между главным самцом и захватчиком крайне редки и могут быть очень ожесточенными. Если противники равны, то часто сражение приводит к летальному исходу.