Любовь и лед: огромный каток-сердце открыли на озере Байкал

Смотрите на видео, как выглядит каток виде огромного сердца на Байкале.
Организаторы фестиваля ледовых скульптур "Живи на Байкале" отмечают, что девиз мероприятия — "2018-й — год любви на Байкале".
На озере Байкал у поселка Листвянка Иркутской области работает огромный каток в форме сердца. Здесь можно кататься как днем, так и ночью.
Смотрите на видео, как выглядит каток виде огромного сердца на Байкале.
Организаторы фестиваля ледовых скульптур "Живи на Байкале" отмечают, что девиз мероприятия — "2018-й — год любви на Байкале".
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