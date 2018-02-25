Любовь и лед: огромный каток-сердце открыли на озере Байкал

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На краю России: сопротивление льду и геополитические вопросы Без заранее продуманного маршрута и без определенного транспорта предприниматель и блогер из Абхазии Денис Саманба постарается попасть в самые интересные и красивые места России. 44

Облачную погоду обещают абхазские синоптики в понедельник В понедельник территория Абхазии будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта южного циклона, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы. 45