Отец, сын и спящее время: Архип Лабахуа о новом сюжете театра марионеток

"Театр марионеток для меня не увлечение и не хобби, я этим занимаюсь больше 20 лет, занимаюсь довольно серьезно и стараюсь профессионально подходить ко всем сферам, связанным с театром", — рассказывает Архип Лабахуа.

На сегодняшний день художник совместно с голландским режиссером Инеки будет снимать документальный фильм об Абхазии, и спектакль Архипа станет частью этого фильма.

"В одном из разговоров с режиссером мы обсуждали наш фильм и решили, что частью этого проекта должна стать новая постановка театра марионеток, над которой я сейчас работаю".

Спектакль автобиографический, в нем будут показаны три персонажа. Сам автор, его отец и время, которое будет показано отдельным живым персонажем. Постановка создается специально для этого фильма, и персонажи все равны по своей значимости.

"Суть спектакля очень простая и одновременно сложная. Все заключается в отношении ко времени. Как я уже говорил, спектакль автобиографический, здесь присутствуют: я, мой отец и спящее время. С этим временем столкнулся мой отец и я частично. Спящее время — это то состояние, в котором мы прибываем конкретно в Абхазии. По сюжету мой отец погибает от этого, а я нет. У этого времени есть одна особенность, не люблю это слово — надежда, но именно надеждой оно и обладает", — добавил он.

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