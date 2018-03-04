Драка тигра и медведя попала на видео

В Индии в штате Махараштра во время сафари сняли на видео схватку тигра и медведя-губача.
Натуралист Акшай Кумар рассказал телеканалу NDTV, что семилетний тигр по кличке Маткасур напал на медведицу с детенышем, пришедших на водопой. Хищник следовал за самкой губача, в свою очередь, она бросалась на него.
По словам натуралиста, медведица была вынуждена принять бой, чтобы защитить потомство.
Тигр атаковал медведицу в течение пяти минут. Затем повалил ее и прижал к земле. Однако ей все-таки удалось выбраться.
Отмечается, что оба животных остались живы, но получили ранения. Медвежонок успел убежать и не получить повреждения.