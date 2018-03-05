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Тайну "загадочных огней" в небе над Висконсином разгадали в США

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© YouTube / woah11ify

Разгадку нашли создатели одного из аккаунтов в Twitter, разоблачающих мифы и слухи об НЛО.

"Загадочные огни" в небе над городом Милуоки в штате Висконсин, напугавшие пользователей соцсетей в США, оказались чайками, сообщает Sputnik International.

Хаотично движущиеся светлые точки в ночном небе зафиксировала съемочная группа телеканала Fox 6 News.

Пользователи выдвинули свои версии, чем могут быть необычные объекты. Среди версий были беспилотники, светлячки, кто-то даже написал об "инопланетянах".

Однако позже в Twitter-аккаунте @ufoofinterest, который разоблачает мифы об НЛО, появилось объяснение феномена.

"Это стая чаек, от которых отражался свет. Их "следы" на видео — просто искажение изображения, они не настоящие", — гласит запись, посвященная "загадочным объектам" над Милуоки.

В доказательство разоблачители прикрепили аналогичное видео, опубликованное каналом Fox 6 News в конце февраля. На нем видна стая чаек, кружащих над зданием.




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