"Море" мусора: дайвер снял видео в океане на Бали

Британец Рич Хорнер снял на камеру, как он плыл среди гор мусора недалеко от острова Нуса Пенида в Индонезии. На кадрах можно увидеть пластиковые сумки, бутылки.
Дайвер из Британии заснял кадры того, как он плавает в мусоре у берегов популярного индонезийского туристического курорта Бали.
Британец Рич Хорнер снял на камеру, как он плыл среди гор мусора недалеко от острова Нуса Пенида в Индонезии. На кадрах можно увидеть пластиковые сумки, бутылки.
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