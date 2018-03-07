В Китае собака вцепилась в актера во время спектакля

Собака чуть не сорвала оперу в китайской провинции Фуцзянь

Пес породы бордер-колли выбежал на сцену во время представления и вцепился в рукав одному из актеров. Мужчина, не выходя из образа, попытался стряхнуть животное, однако собака не разжимала челюсти.

В результате актеры мужественно доиграли сцену под хохот зрительного зала.

Пользователи соцсетей восхитились профессионализмом артистов, которые смогли удержаться от смеха и не сорвать спектакль.

Бордер-колли — относится к пастушьим собакам. Согласно исследованиям, проведенным учеными из Университета Британской Колумбии под руководством Стенли Корена, бордер-колли является самой умной собакой среди всех пород.

Характер стремительный, энергичный, собака восприимчива и понятлива, проницательна. Собаки этой породы очень умны, но требуют постоянных физических и умственных нагрузок.