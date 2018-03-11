В Антарктиде императорские пингвины показали мастер-класс по селфи

Видео получилось случайно после того, как один из ученых оставил камеру рядом со скоплением пингвинов.

Императорские пингвины "позировали" перед камерой, установленной австралийскими исследователями в Антарктиде.

По словам ученых, видео получилось случайно, когда экспедиция находилась на научно-исследовательской станции Моусон.

Один из участников экспедиции Эдди Голт установил камеру неподалеку от лежбища пингвинов. Через некоторое время пингвины увидели ее и подошли вплотную, чтобы изучить.

Птицы случайно задели камеру, и она упала – тогда пингвины наклонились над объективом и продолжили рассматривать его, будто позируя для селфи.

Как отмечают ученые, пингвины нередко проявляют подобной интерес к технике, оставленной человеком, поскольку по своей природе птицы очень любопытны.